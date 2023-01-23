https://sputnikarabic.ae/20230123/أمير-قطر-يتسلم-رسالة-خطية-من-الرئيس-الجزائري-1072606451.html

أمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري

أمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري

تسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T10:10+0000

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قطر

الجزائر

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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن بوجمعة دلمي، مبعوث الرئيس الجزائري لمنطقة الساحل وأفريقيا، سلم الرسالة للأمير تميم خلال استقبال الأمير له والوفد المرافق، بمجلس الشيخ عبد الله بن جاسم بالديوان الأميري صباح اليوم.وخلال اللقاء، استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، كما حملت الرسالة تحيات الرئيس الجزائري لأمير قطر الذي أعرب بدوره عن تمنياته للرئيس الجزائري وشعبه بدوام التوفيق.وفي وقت سابق، صرح سفير قطر في الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، أن الجزائر وقطر قطعتا خلال عام 2022 شوطا كبيرا في مسيرة العمل المشترك في سبيل الانتقال إلى مرحلة "الشراكة الاستراتيجية الواعدة".وقال السفير القطري في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية إن "عام 2022 كان حافلا بالإنجازات والقرارات الهامة والزيارات رفيعة المستوى، التي قطعت فيها العلاقات بين البلدين أشواطا كبيرة وفارقة في مسيرة العمل المشترك بينهما".وأشار السفير إلى أن زيارة الرئيس تبون إلى دولة قطر شهر فبراير/ شباط الماضي كانت "محطة هامة جدا لنقل مستوى العلاقات بين البلدين إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الواعدة، من خلال عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي رسمت بعدا جديدا لشكل العلاقات بين قطر والجزائر".وأبرز أن الزيارات المتبادلة للقادة "شكلت مسارا توج بأرضية صلبة للعلاقات بين البلدين الشقيقين عبر عدد من الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقية التشاور السياسي والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين التي أتاحت فرصة للمسؤولين في كلا البلدين للتشاور والتنسيق وتبادل الرؤى والمواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".

https://sputnikarabic.ae/20230119/أمير-قطر-يجري-مباحثات-مع-رئيس-وزراء-العراق-1072487159.html

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