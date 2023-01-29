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https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-ضغوط-سرية-في-البنتاغون-لإرسال-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1072830161.html
إعلام: ضغوط سرية في البنتاغون لإرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
إعلام: ضغوط سرية في البنتاغون لإرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
كشفت صحيفة "بوليتيكو" عن ممارسة مجموعة من المسؤولين العسكريين بالولايات المتحدة ضغوطا لإرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T07:24+0000
2023-01-29T07:24+0000
مقاتلات إف 16
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت الصحيفة الأمريكية يوم السبت عن ثلاثة مصادر مجهولة مطلعة على المسألة أن الحملة من أجل إرسال المقاتلات تكتسب زخما في البنتاغون في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجوم مخطط في الربيع.وقال مسؤول في البنتاغون إنه لا يعتقد أن وزارة الدفاع الأمريكية تعارض الفكرة، موضحا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن الإمدادات المحتملة.في غضون ذلك، قال المصدر إن أوكرانيا ينبغي أن تشير بوضوح إلى أن مقاتلات إف 16 "أولويتها القصوى".وذكر مصد آخر أن الأمر ربما يستغرق أسابيع حتى تتخذ الولايات المتحدة قرارا بمثل هذا التسليم.وأضاف أن الطائرات المقاتلة يجب أن يتم الحصول عليها من احتياطيات الدولة الخاصة أو إعادة تصديرها من دول أخرى.ومع ذلك، يقال إن المسؤولين الأمريكيين قلقون أكثر بشأن مخزونات أوكرانيا الصاروخية المتضائلة لأنظمة الدفاع الجوي في الوقت الحالي.
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مقاتلات إف 16, الولايات المتحدة الأمريكية
مقاتلات إف 16, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: ضغوط سرية في البنتاغون لإرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا

07:24 GMT 29.01.2023
© AP Photoالطائرة المقاتلة "كي إف - 16" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AP Photo
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كشفت صحيفة "بوليتيكو" عن ممارسة مجموعة من المسؤولين العسكريين بالولايات المتحدة ضغوطا لإرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة الأمريكية يوم السبت عن ثلاثة مصادر مجهولة مطلعة على المسألة أن الحملة من أجل إرسال المقاتلات تكتسب زخما في البنتاغون في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجوم مخطط في الربيع.
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وقال مسؤول في البنتاغون إنه لا يعتقد أن وزارة الدفاع الأمريكية تعارض الفكرة، موضحا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن الإمدادات المحتملة.
في غضون ذلك، قال المصدر إن أوكرانيا ينبغي أن تشير بوضوح إلى أن مقاتلات إف 16 "أولويتها القصوى".
وذكر مصد آخر أن الأمر ربما يستغرق أسابيع حتى تتخذ الولايات المتحدة قرارا بمثل هذا التسليم.
وأضاف أن الطائرات المقاتلة يجب أن يتم الحصول عليها من احتياطيات الدولة الخاصة أو إعادة تصديرها من دول أخرى.
ومع ذلك، يقال إن المسؤولين الأمريكيين قلقون أكثر بشأن مخزونات أوكرانيا الصاروخية المتضائلة لأنظمة الدفاع الجوي في الوقت الحالي.
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