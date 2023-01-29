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https://sputnikarabic.ae/20230129/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الطقس-البارد-والفيضانات-في-أفغانستان-إلى-170-قتيلا-1072831898.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس البارد والفيضانات في أفغانستان إلى 170 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس البارد والفيضانات في أفغانستان إلى 170 قتيلا
أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الطقس السيئ والفيضانات في 24 مقاطعة بالبلاد إلى 170 قتيلا. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T08:20+0000
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كابول - سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الطبيعية بحكومة "طالبان" حسيب الله شيخاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "بناءً على تقرير الإدارات في 24 مقاطعة من البلاد لقي 170 شخصا مصرعهم، وأصيب 30 شخصا".وتابع "دُمر أكثر من 150 منزلا كليا وجزئيا، بسبب تأثير الطقس البارد والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى منذ أسابيع قليلة".وأضاف أنه "وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية، فإن هناك أمطارا تهطل في 20 مقاطعة من مقاطعات البلاد، كما تم حظر النقل في عدة مناطق".وتشهد أفغانستان منذ نحو 20 يوما موجة برد شديدة وطقس سيئ وفيضانات في بعض المناطق ما تسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية.يذكر أن أفغانستان، المحاطة باليابسة من كافة الجهات، تقع ضمن الإقليم المناخي القاري الذي يتصف بالبرد القارص شتاء والحرارة المعتدلة صيفاً.وأدى الطقس السيئ إلى تفاقم مشكلات الفقر الناجمة عن عقود من الحرب، إضافة إلى انخفاض المساعدات الخارجية وتجميد الأصول في الخارج بعد سيطرة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي] على الحكم في آب/ أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230119/موجة-باردة-تقتل-70-شخصا-في-أفغانستان-1072470575.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس البارد والفيضانات في أفغانستان إلى 170 قتيلا

08:20 GMT 29.01.2023
© AFP 2023 / Wakil Kohsarامرأة ترتدي البرقة الزرقاء في مدينة كابول، أفغانستان 4 يناير 2019
امرأة ترتدي البرقة الزرقاء في مدينة كابول، أفغانستان 4 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / Wakil Kohsar
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الطقس السيئ والفيضانات في 24 مقاطعة بالبلاد إلى 170 قتيلا.
كابول - سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الطبيعية بحكومة "طالبان" حسيب الله شيخاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "بناءً على تقرير الإدارات في 24 مقاطعة من البلاد لقي 170 شخصا مصرعهم، وأصيب 30 شخصا".
وتابع "دُمر أكثر من 150 منزلا كليا وجزئيا، بسبب تأثير الطقس البارد والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى منذ أسابيع قليلة".
افغانستان - الطقس البارد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
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وأضاف أنه "وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية، فإن هناك أمطارا تهطل في 20 مقاطعة من مقاطعات البلاد، كما تم حظر النقل في عدة مناطق".

وتشهد أفغانستان منذ نحو 20 يوما موجة برد شديدة وطقس سيئ وفيضانات في بعض المناطق ما تسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية.

يذكر أن أفغانستان، المحاطة باليابسة من كافة الجهات، تقع ضمن الإقليم المناخي القاري الذي يتصف بالبرد القارص شتاء والحرارة المعتدلة صيفاً.

وأدى الطقس السيئ إلى تفاقم مشكلات الفقر الناجمة عن عقود من الحرب، إضافة إلى انخفاض المساعدات الخارجية وتجميد الأصول في الخارج بعد سيطرة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي] على الحكم في آب/ أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة.
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