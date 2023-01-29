https://sputnikarabic.ae/20230129/الرئيس-التركي-ينتقد-عدم-وفاء-واشنطن-بالتزاماتها-حول-مقاتلات-إف-16-وإف-35-1072853597.html

الرئيس التركي ينتقد عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها حول مقاتلات إف-16 وإف-35

الرئيس التركي ينتقد عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها حول مقاتلات إف-16 وإف-35

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدم وفاءها بالتعهدات لأنقرة بشأن تسليم مقاتلات إف-16 وإف-35. 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T21:47+0000

2023-01-29T21:47+0000

2023-01-29T21:47+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان في تصريحات لقناة "تي آر تي" الرسمية التركية، اليوم الأحد "الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها بشأن مقاتلات إف 16 وإف 35 وستدفع ثمن ذلك".وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة سددت "ما قيمته مليار و400 مليون دولار ولم تسلمها واشنطن مقاتلات إف-35".وألغت واشنطن المذكرة المشتركة بشأن طائرات"إف-35" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين ضمن مشروع"إف-35" (المملكة المتحدة، وإيطاليا، وهولندا، وأستراليا، والدنمارك، وكندا، والنرويج).وأعلن أردوغان، بعد ذلك، عن اقتراح قدمته الولايات المتحدة لتركيا، يتضمن شراء مقاتلات أخرى، ليست من مقاتلات الجيل الخامس، وإنما من الجيل الرابع "إف-16".وتسعى الخارجية الأمريكية لحث الكونغرس على إتمام الصفقة، مؤكدة أنها "تخدم مصالح واشنطن".وأعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، في وقت سابق، أن أنقرة قد تلجأ إلى شراء مقاتلات "سو-35 " الروسية، في حال فشلت صفقة "إف-16" مع الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230129/أردوغان-لن-نستجيب-لمطالب-بعض-الدول-إعادة-منظومة-إس-400-الدفاعية-رغم-التهديدات-1072851049.html

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