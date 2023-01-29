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https://sputnikarabic.ae/20230129/الرئيس-التركي-ينتقد-عدم-وفاء-واشنطن-بالتزاماتها-حول-مقاتلات-إف-16-وإف-35-1072853597.html
الرئيس التركي ينتقد عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها حول مقاتلات إف-16 وإف-35
الرئيس التركي ينتقد عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها حول مقاتلات إف-16 وإف-35
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدم وفاءها بالتعهدات لأنقرة بشأن تسليم مقاتلات إف-16 وإف-35. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T21:47+0000
2023-01-29T21:47+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان في تصريحات لقناة "تي آر تي" الرسمية التركية، اليوم الأحد "الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها بشأن مقاتلات إف 16 وإف 35 وستدفع ثمن ذلك".وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة سددت "ما قيمته مليار و400 مليون دولار ولم تسلمها واشنطن مقاتلات إف-35".وألغت واشنطن المذكرة المشتركة بشأن طائرات"إف-35" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين ضمن مشروع"إف-35" (المملكة المتحدة، وإيطاليا، وهولندا، وأستراليا، والدنمارك، وكندا، والنرويج).وأعلن أردوغان، بعد ذلك، عن اقتراح قدمته الولايات المتحدة لتركيا، يتضمن شراء مقاتلات أخرى، ليست من مقاتلات الجيل الخامس، وإنما من الجيل الرابع "إف-16".وتسعى الخارجية الأمريكية لحث الكونغرس على إتمام الصفقة، مؤكدة أنها "تخدم مصالح واشنطن".وأعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، في وقت سابق، أن أنقرة قد تلجأ إلى شراء مقاتلات "سو-35 " الروسية، في حال فشلت صفقة "إف-16" مع الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230129/أردوغان-لن-نستجيب-لمطالب-بعض-الدول-إعادة-منظومة-إس-400-الدفاعية-رغم-التهديدات-1072851049.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس التركي ينتقد عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها حول مقاتلات إف-16 وإف-35

21:47 GMT 29.01.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدم وفاءها بالتعهدات لأنقرة بشأن تسليم مقاتلات إف-16 وإف-35.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان في تصريحات لقناة "تي آر تي" الرسمية التركية، اليوم الأحد "الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها بشأن مقاتلات إف 16 وإف 35 وستدفع ثمن ذلك".
وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة سددت "ما قيمته مليار و400 مليون دولار ولم تسلمها واشنطن مقاتلات إف-35".
وألغت واشنطن المذكرة المشتركة بشأن طائرات"إف-35" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين ضمن مشروع"إف-35" (المملكة المتحدة، وإيطاليا، وهولندا، وأستراليا، والدنمارك، وكندا، والنرويج).
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
أردوغان: لن نستجيب لمطالب بعض الدول إعادة منظومة إس-400 الدفاعية رغم التهديدات
19:28 GMT
وأعلن أردوغان، بعد ذلك، عن اقتراح قدمته الولايات المتحدة لتركيا، يتضمن شراء مقاتلات أخرى، ليست من مقاتلات الجيل الخامس، وإنما من الجيل الرابع "إف-16".
وتسعى الخارجية الأمريكية لحث الكونغرس على إتمام الصفقة، مؤكدة أنها "تخدم مصالح واشنطن".
وأعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، في وقت سابق، أن أنقرة قد تلجأ إلى شراء مقاتلات "سو-35 " الروسية، في حال فشلت صفقة "إف-16" مع الولايات المتحدة.
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