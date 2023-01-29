https://sputnikarabic.ae/20230129/حماس-تسيطر-على-حوامة-إسرائيلية-تحتوي-معلومات-حساسة-صور-1072846729.html
"حماس" تسيطر على حوامة إسرائيلية تحتوي معلومات حساسة.. صور
"حماس" تسيطر على حوامة إسرائيلية تحتوي معلومات حساسة.. صور
كشفت حركة حماس، اليوم الأحد، عن سيطرتها على حوامة إسرائيلية تحتوي معلومات حساسة أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T16:56+0000
2023-01-29T16:56+0000
2023-01-29T16:56+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
كتائب القسام
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة صفا، مساء اليوم الأحد، أن كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد نشرت بيانا أكدت من خلاله سيطرتها على حوامة إسرائيلية خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة.وأشارت الحركة الفلسطينية إلى تمكنها من الحصول على معلومات حساسة تخص الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال محاولة الجيش الاعتداء على بعض الأماكن الحيوية للحركة، فجر الجمعة الماضية.ولفتت كتائب القسام إلى أن الحوامة الإسرائيلية كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة، حيث نجح مهندسو الحركة في التعامل مع تلك الحوامة، بل واستخراج معلومات مهمة منها تخص قوات الجيش الإسرائيلي.والخميس الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين.وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه، وهو ما دفع بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى إطلاق صاروخين على الداخل الإسرائيلي تصدت لهما المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, كتائب القسام, أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, كتائب القسام, أخبار فلسطين اليوم
"حماس" تسيطر على حوامة إسرائيلية تحتوي معلومات حساسة.. صور
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كشفت حركة حماس، اليوم الأحد، عن سيطرتها على حوامة إسرائيلية تحتوي معلومات حساسة أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وذكرت وكالة صفا، مساء اليوم الأحد، أن كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد نشرت بيانا أكدت من خلاله سيطرتها على حوامة إسرائيلية خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة
.
وأشارت الحركة الفلسطينية إلى تمكنها من الحصول على معلومات حساسة تخص الجيش الإسرائيلي
، وذلك خلال محاولة الجيش الاعتداء على بعض الأماكن الحيوية للحركة، فجر الجمعة الماضية.
ولفتت كتائب القسام إلى أن الحوامة الإسرائيلية كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة، حيث نجح مهندسو الحركة في التعامل مع تلك الحوامة، بل واستخراج معلومات مهمة منها تخص قوات الجيش الإسرائيلي.
والخميس الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين
، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين.
وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه، وهو ما دفع بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى إطلاق صاروخين على الداخل الإسرائيلي تصدت لهما المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".
وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.