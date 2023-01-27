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https://sputnikarabic.ae/20230127/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-وسط-قطاع-غزة-1072762140.html
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على وسط قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على وسط قطاع غزة
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية تستهدف مواقع للمقاومة وسط قطاع غزة. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T01:26+0000
2023-01-27T01:26+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأفاد الإعلام الفلسطيني بوقوع انفجارات جراء الغارات التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية.يأتي ذلك بعدما اعترضت وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلي والتي تسمى بـ"القبة الحديدية" لصاروخين قيل إنهما أطلقا من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على تويتر، "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وفي بعض بلدات غلاف غزة.وأضاف أفيخاي أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة.وأمس الخميس، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين.وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230126/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عسقلان-ومستوطنات-غلاف-غزة-1072761364.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على وسط قطاع غزة

01:26 GMT 27.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021
آثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية تستهدف مواقع للمقاومة وسط قطاع غزة.
وأفاد الإعلام الفلسطيني بوقوع انفجارات جراء الغارات التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن مضادات أرضية تابعة للمقاومة تتصدى لطائرات الجيش الإسرائيلي الحربية في سماء شمال قطاع غزة.
يأتي ذلك بعدما اعترضت وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلي والتي تسمى بـ"القبة الحديدية" لصاروخين قيل إنهما أطلقا من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على تويتر، "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وفي بعض بلدات غلاف غزة.
وأضاف أفيخاي أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة.
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة
أمس, 22:22 GMT
وأمس الخميس، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين.
وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.
وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
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