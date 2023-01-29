https://sputnikarabic.ae/20230129/رصد-إصابات-بالحمى-القلاعية-في-56-مزرعة-أبقار-بالأردن-1072829172.html
رصد إصابات بالحمى القلاعية في 56 مزرعة أبقار بالأردن
رصد إصابات بالحمى القلاعية في 56 مزرعة أبقار بالأردن
كشفت السلطات الأردنية عن إصابات بمرض الحمى القلاعية في نحو 56 مزرعة أبقار بقضاء الظليل التابع لمحافظة الزرقاء. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T06:48+0000
2023-01-29T06:48+0000
2023-01-29T06:48+0000
أخبار الأردن
الأبقار
أمراض
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جاء هذا في تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية الأردنية، السبت، بحسب صحيفة "الرأي".وأظهر التقرير أن عدد رؤوس الأبقار المصابة بالمرض، بلغ نحو 1393 رأسا.ويشير التقرير إلى أن التقييم العام للوضع يظهر تراجعا في معدل الإصابات في المزارع وفي نسب الإصابات الجديدة بين الأبقار.ورصد التقرير إصابات بالمرض في بعض مزارع مربي الأبقار بمنطقة محاذية لقضاء الظليل وجرى التبليغ عن تلك الإصابات للجهات المعنية.واشتكى مربو الأبقار في الظليل من تفشي الحمى القلاعية بين أبقارهم على الرغم من حصولها على التحصينات المعتمدة من وزارة الزراعة.وطالبوا المؤسسات المعنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب تزايد الإصابات بين القطعان رغم حصولها على اللقاحات.
https://sputnikarabic.ae/20220919/بوتسوانا-تعدم-نحو-10-آلاف-رأس-ماشية-للحد-من-انتشار-الحمى-القلاعية-1067963402.html
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أخبار الأردن, الأبقار, أمراض, المجتمع
أخبار الأردن, الأبقار, أمراض, المجتمع
رصد إصابات بالحمى القلاعية في 56 مزرعة أبقار بالأردن
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كشفت السلطات الأردنية عن إصابات بمرض الحمى القلاعية في نحو 56 مزرعة أبقار بقضاء الظليل التابع لمحافظة الزرقاء.
جاء هذا في تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية الأردنية، السبت، بحسب صحيفة
"الرأي".
19 سبتمبر 2022, 16:18 GMT
وأظهر التقرير أن عدد رؤوس الأبقار المصابة بالمرض، بلغ نحو 1393 رأسا.
ويشير التقرير إلى أن التقييم العام للوضع يظهر تراجعا في معدل الإصابات في المزارع وفي نسب الإصابات الجديدة بين الأبقار.
ورصد التقرير إصابات بالمرض
في بعض مزارع مربي الأبقار بمنطقة محاذية لقضاء الظليل وجرى التبليغ عن تلك الإصابات للجهات المعنية.
واشتكى مربو الأبقار في الظليل من تفشي الحمى القلاعية بين أبقارهم على الرغم من حصولها على التحصينات المعتمدة من وزارة الزراعة.
وطالبوا المؤسسات المعنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب تزايد الإصابات بين القطعان رغم حصولها على اللقاحات.