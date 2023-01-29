https://sputnikarabic.ae/20230129/رصد-إصابات-بالحمى-القلاعية-في-56-مزرعة-أبقار-بالأردن-1072829172.html

رصد إصابات بالحمى القلاعية في 56 مزرعة أبقار بالأردن

رصد إصابات بالحمى القلاعية في 56 مزرعة أبقار بالأردن

كشفت السلطات الأردنية عن إصابات بمرض الحمى القلاعية في نحو 56 مزرعة أبقار بقضاء الظليل التابع لمحافظة الزرقاء. 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T06:48+0000

2023-01-29T06:48+0000

2023-01-29T06:48+0000

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جاء هذا في تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية الأردنية، السبت، بحسب صحيفة "الرأي".وأظهر التقرير أن عدد رؤوس الأبقار المصابة بالمرض، بلغ نحو 1393 رأسا.ويشير التقرير إلى أن التقييم العام للوضع يظهر تراجعا في معدل الإصابات في المزارع وفي نسب الإصابات الجديدة بين الأبقار.ورصد التقرير إصابات بالمرض في بعض مزارع مربي الأبقار بمنطقة محاذية لقضاء الظليل وجرى التبليغ عن تلك الإصابات للجهات المعنية.واشتكى مربو الأبقار في الظليل من تفشي الحمى القلاعية بين أبقارهم على الرغم من حصولها على التحصينات المعتمدة من وزارة الزراعة.وطالبوا المؤسسات المعنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب تزايد الإصابات بين القطعان رغم حصولها على اللقاحات.

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