https://sputnikarabic.ae/20230129/شولتس-يقول-إنه-من-الضروري-التحدث-مع-بوتين-والكرملين-يرد-1072836763.html
شولتس يقول إنه من الضروري التحدث مع بوتين والكرملين يرد
شولتس يقول إنه من الضروري التحدث مع بوتين والكرملين يرد
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهمة، مشيرا إلى ضرورة مواصلتها. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T11:24+0000
2023-01-29T11:24+0000
2023-01-29T11:24+0000
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وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة " تاغس شبيغل" الألمانية، نُشرت اليوم الأحد: "سأجري محادثات هاتفية مرة أخرى مع بوتين، لأنه من الضروري مواصلة التحدث".وأضاف أنه رغم اختلاف وجهات النظر بيني وبين بوتين، إلا أن محادثاتنا الهاتفية تتسم بلهجة "مهذبة".وأوضح المستشار الألماني أنه "في بعض الأحيان كان الحديث يدور عن قضايا تتعلق بتبادل الأسرى، وتصدير الحبوب، ومحطة زابوروجيه النووية". وتابع "المهم بالنسبة لي أن تعود المحادثة دائماً إلى موضوع معين وهو كيف يمكن للعالم أن يخرج من هذه الأزمة؟".يُذكر أن آخر محادثة هاتفية بين شولتس وبوتين كانت في 2 ديسمبر/أيلول 2022.وكانت ألمانيا قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها سترسل 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، والسماح للدول الأوروبية التي اشترت الدبابات من ألمانيا بإرسالها إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230125/بوتين-هناك-قوات-احتلال-أمريكية-في-ألمانيا-1072708581.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
شولتس يقول إنه من الضروري التحدث مع بوتين والكرملين يرد
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهمة، مشيرا إلى ضرورة مواصلتها.
وقال
شولتس في مقابلة مع صحيفة " تاغس شبيغل" الألمانية، نُشرت اليوم الأحد: "سأجري محادثات هاتفية مرة أخرى مع بوتين، لأنه من الضروري مواصلة التحدث".
وأضاف أنه رغم اختلاف وجهات النظر بيني وبين بوتين
، إلا أن محادثاتنا الهاتفية تتسم بلهجة "مهذبة".
وأوضح المستشار الألماني أنه "في بعض الأحيان كان الحديث يدور عن قضايا تتعلق بتبادل الأسرى، وتصدير الحبوب، ومحطة زابوروجيه النووية".
وتابع "المهم بالنسبة لي أن تعود المحادثة دائماً إلى موضوع معين وهو كيف يمكن للعالم أن يخرج من هذه الأزمة؟".
وبدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأنه ليس هناك محادثات هاتفية متفق عليها مع المستشار الألماني أولاف شولتس في جدول أعمال الرئيس الروسي، لكنه في نفس الوقت أكد أن بوتين يبقى منفتحا على التواصل.
يُذكر أن آخر محادثة هاتفية بين شولتس وبوتين كانت في 2 ديسمبر/أيلول 2022.
وكانت ألمانيا قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها سترسل 14 دبابة "ليوبارد 2
" إلى أوكرانيا، والسماح للدول الأوروبية التي اشترت الدبابات من ألمانيا بإرسالها إلى كييف.