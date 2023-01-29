https://sputnikarabic.ae/20230129/مسؤول-عسكري-الناتو-مستعد-لمواجهة-مباشرة-مع-روسيا-1072827647.html
مسؤول عسكري: الناتو مستعد لمواجهة مباشرة مع روسيا
مسؤول عسكري: الناتو مستعد لمواجهة مباشرة مع روسيا
أعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأحد، أن الحلف مستعد لمواجهة مباشرة مع روسيا. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T05:17+0000
2023-01-29T05:17+0000
2023-01-29T05:17+0000
العالم
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وجاءت تصريحات الأدميرال روب باور خلال مقابلة مع صحيفة "RTP" البرتغالية، التي أعرب فيها عن رأيه بأن أهداف موسكو الاستراتيجية تتجاوز حدود أوكرانيا.ويزعم باور أن روسيا تنوي العودة إلى حدود الاتحاد السوفيتي، مشيراً إلى أنه ينبغي إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لدول الحلف الأطلسي إلى المجال العسكري، واصفا إعادة التسلح بأنه أولوية للناتو.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق بأنها منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول عسكري: الناتو مستعد لمواجهة مباشرة مع روسيا
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أعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأحد، أن الحلف مستعد لمواجهة مباشرة مع روسيا.
وجاءت تصريحات الأدميرال روب باور خلال مقابلة مع صحيفة "RTP"
البرتغالية، التي أعرب فيها عن رأيه بأن أهداف موسكو الاستراتيجية تتجاوز حدود أوكرانيا.
ويزعم باور أن روسيا تنوي العودة إلى حدود الاتحاد السوفيتي، مشيراً إلى أنه ينبغي إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لدول الحلف الأطلسي إلى المجال العسكري، واصفا إعادة التسلح بأنه أولوية للناتو.
وفي الوقت نفسه، صرح الأدميرال بأن "الحلف فقد المبادرة العسكرية مقارنة بروسيا التي باتت تسيطر على الأعمال العسكرية والقتالية وهي تدفع بخطواتها الناتو إلى المواجهة".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق بأنها منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.