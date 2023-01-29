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https://sputnikarabic.ae/20230129/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنجلب-أي-إرهابي-إلى-المحكمة-أو-القبر-1072842191.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنجلب أي إرهابي إلى المحكمة أو القبر
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنجلب أي إرهابي إلى المحكمة أو القبر
تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بملاحقة الناشطين الفلسطينيين الذين يخططون لعمليات ضد بلاده، إلى المحكمة أو القبر، وفق قوله. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T14:43+0000
2023-01-29T14:43+0000
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وقال غالانت خلال تفقده لفرقة "يهودا والسامرة" التابعة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية: "سنحضر كل ارهابي إلى المحكمة أو القبر".وأضاف "كل من يساعد الإرهابيين سيتعرض للأذى، وإذا لزم الأمر فسوف ندمر منازلهم ونحرمهم من حقوقهم، وإذا اقتضت الحاجة سنرحلهم"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتابع: "في الوقت نفسه، نريد تهدئة المنطقة والهدوء. نريد مستقبلا أفضل للسكان الفلسطينيين - لكل من سيتصرف وفقا للقانون".تصريحات غالانت تأتي بعد إجراءات غير مسبوقة اتخذها المجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت)، مساء أمس السبت، بعد هجومين وقعا خلال أقل من 24 ساعة بالقدس الشرقية نفذهما فلسطينيان وأسفرا عن مقتل 7 وإصابة 5 آخرين.وقرر "الكابينت"، إغلاق منزل خيري علقم منفذ الهجوم أمام كنيس يهودي في مستوطنة "النبي يعقوب" يوم الجمعة تمهيدا لهدمه، إضافة إلى حرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وسحب بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس من عائلات منفذي العمليات.لكن هذه الإجراءات لم تنل رضا حلفاء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحكومي، وقال وزير المساواة الاجتماعية والشتات "عميحاي شكلي" لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "السلطة الفلسطينية هي مصدر المشاكل والإرهاب، وهي كيان من النازيين الجدد، معاد للسامية في جوهره. يجب أن نفكر في حلها والسماح بالحكم الذاتي داخل المناطق الفلسطينية".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال نتنياهو إن حكومته لا تبحث عن التصعيد لكنها متأهبة لكل السيناريوهات.وأصاف خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن الرد على أي عمليات "إرهابية" سيكون بيد ثقيلة ودقيقة، مشيرا إلى أنه سيعمل على تسريع وتعجيل تراخيص حمل السلاح لآلاف الإسرائيليين.والجمعة، قتل 7 إسرائيليين، إضافة إلى المنفذ خيري علقم (21 عاما)، وأصيب 3 في إطلاق نار بمستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس، وفي اليوم التالي، أصيب إسرائيليان بجروح وصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش، بعدما أطلق الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار عليهما في حي سلوان بالقدس.وجاء الهجومين، بعد قتل إسرائيل، الخميس، 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وقتلها قبل ذلك بيوم الطفل الفلسطيني محمد علي الذي كان يحمل سلاحا وهميا (لعبة) في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس.
https://sputnikarabic.ae/20230129/إغلاق-منزل-منفذ-عملية-القدس-صحيفة-عبرية-تكشف-أبرز-قرارات-الكابينيت-الإسرائيلي-1072835020.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, بنيامين نتنياهو

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنجلب أي إرهابي إلى المحكمة أو القبر

14:43 GMT 29.01.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بملاحقة الناشطين الفلسطينيين الذين يخططون لعمليات ضد بلاده، إلى المحكمة أو القبر، وفق قوله.
وقال غالانت خلال تفقده لفرقة "يهودا والسامرة" التابعة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية: "سنحضر كل ارهابي إلى المحكمة أو القبر".
وأضاف "كل من يساعد الإرهابيين سيتعرض للأذى، وإذا لزم الأمر فسوف ندمر منازلهم ونحرمهم من حقوقهم، وإذا اقتضت الحاجة سنرحلهم"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتابع: "في الوقت نفسه، نريد تهدئة المنطقة والهدوء. نريد مستقبلا أفضل للسكان الفلسطينيين - لكل من سيتصرف وفقا للقانون".
تصريحات غالانت تأتي بعد إجراءات غير مسبوقة اتخذها المجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت)، مساء أمس السبت، بعد هجومين وقعا خلال أقل من 24 ساعة بالقدس الشرقية نفذهما فلسطينيان وأسفرا عن مقتل 7 وإصابة 5 آخرين.
وقرر "الكابينت"، إغلاق منزل خيري علقم منفذ الهجوم أمام كنيس يهودي في مستوطنة "النبي يعقوب" يوم الجمعة تمهيدا لهدمه، إضافة إلى حرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وسحب بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس من عائلات منفذي العمليات.
قوات الأمن الإسرائيلية بعد عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
إغلاق منزل منفذ "عملية القدس"... صحيفة عبرية تكشف أبرز قرارات "الكابينيت" الإسرائيلي
10:27 GMT
لكن هذه الإجراءات لم تنل رضا حلفاء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحكومي، وقال وزير المساواة الاجتماعية والشتات "عميحاي شكلي" لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "السلطة الفلسطينية هي مصدر المشاكل والإرهاب، وهي كيان من النازيين الجدد، معاد للسامية في جوهره. يجب أن نفكر في حلها والسماح بالحكم الذاتي داخل المناطق الفلسطينية".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال نتنياهو إن حكومته لا تبحث عن التصعيد لكنها متأهبة لكل السيناريوهات.
وأصاف خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن الرد على أي عمليات "إرهابية" سيكون بيد ثقيلة ودقيقة، مشيرا إلى أنه سيعمل على تسريع وتعجيل تراخيص حمل السلاح لآلاف الإسرائيليين.
والجمعة، قتل 7 إسرائيليين، إضافة إلى المنفذ خيري علقم (21 عاما)، وأصيب 3 في إطلاق نار بمستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس، وفي اليوم التالي، أصيب إسرائيليان بجروح وصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش، بعدما أطلق الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار عليهما في حي سلوان بالقدس.
وجاء الهجومين، بعد قتل إسرائيل، الخميس، 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وقتلها قبل ذلك بيوم الطفل الفلسطيني محمد علي الذي كان يحمل سلاحا وهميا (لعبة) في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس.
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