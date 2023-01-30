https://sputnikarabic.ae/20230130/أمريكا-وإسرائيل-تتفقان-على-تعميق-التعاون-لمواجهة-أنشطة-إيران-في-المنطقة-1072889325.html
أمريكا وإسرائيل تتفقان على تعميق التعاون لمواجهة "أنشطة إيران في المنطقة"
أمريكا وإسرائيل تتفقان على تعميق التعاون لمواجهة "أنشطة إيران في المنطقة"
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعمّقان التعاون لمواجهة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار في المنطقة... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T17:33+0000
2023-01-30T17:33+0000
2023-01-30T17:33+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072887499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa8d04ffa449c49b1362ee467d2385d8.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وذكر بلينكن عقب لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس: "نحن نتفق على أنه يجب ألا يُسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي".وأضاف أنهما ناقشا تعميق التعاون لمواجهة ومواجهة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة وخارجها. وصل بلينكن إلى إسرائيل قادما من القاهرة حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.المحطة التالية والأخيرة في رحلة بلينكن إلى الشرق الأوسط ستكون في الضفة الغربية، حيث سيلتقي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكبار المسؤولين لبحث العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين.في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، لكن المفاوضات المحتملة يجب أن تستند إلى نهج واقعي دون أي شروط أولية.جرى التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جانب ألمانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز 2015.ومع ذلك، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة، بدعوى انتهاك إيران للاتفاق من خلال تطوير أسلحة نووية سرا. ردا على ذلك، علقت إيران أجزاء من التزاماتها بموجب الاتفاق، وطالبت الولايات المتحدة برفع نظام العقوبات.في ديسمبر/ كانون الأول 2021، توصل الجانبان إلى اتفاق على جزأين لإحياء الاتفاق خلال محادثات فيينا، ثم زعمت الولايات المتحدة أنه لم يتم إحراز تقدم كبير وحثت إيران على التعامل مع القضية بجدية أكبر.
https://sputnikarabic.ae/20230130/بلينكن-من-القدس-واشنطن-ملتزمة-بأمن-إسرائيل-وتحقيق-حل-الدولتين-مع-فلسطين-1072889055.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072887499_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_bf74df23149522f694dbc00a2315ffdf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
أمريكا وإسرائيل تتفقان على تعميق التعاون لمواجهة "أنشطة إيران في المنطقة"
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعمّقان التعاون لمواجهة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها".
واشنطن- سبوتنيك
. وذكر بلينكن عقب لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس: "نحن نتفق على أنه يجب ألا يُسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي".
وأضاف أنهما ناقشا تعميق التعاون لمواجهة ومواجهة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار
" في المنطقة وخارجها. وصل بلينكن إلى إسرائيل قادما من القاهرة حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
المحطة التالية والأخيرة في رحلة بلينكن إلى الشرق الأوسط ستكون في الضفة الغربية، حيث سيلتقي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكبار المسؤولين لبحث العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين.
في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، لكن المفاوضات المحتملة يجب أن تستند إلى نهج واقعي دون أي شروط أولية.
جرى التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جانب ألمانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز 2015.
ومع ذلك، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة، بدعوى انتهاك إيران للاتفاق من خلال تطوير أسلحة نووية سرا. ردا على ذلك، علقت إيران أجزاء من التزاماتها بموجب الاتفاق، وطالبت الولايات المتحدة برفع نظام العقوبات.
في ديسمبر/ كانون الأول 2021، توصل الجانبان إلى اتفاق على جزأين لإحياء الاتفاق خلال محادثات فيينا، ثم زعمت الولايات المتحدة أنه لم يتم إحراز تقدم كبير وحثت إيران على التعامل مع القضية بجدية أكبر.