https://sputnikarabic.ae/20230130/بلينكن-من-القدس-واشنطن-ملتزمة-بأمن-إسرائيل-وتحقيق-حل-الدولتين-مع-فلسطين-1072889055.html
بلينكن من القدس: واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل وتحقيق حل الدولتين مع فلسطين
بلينكن من القدس: واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل وتحقيق حل الدولتين مع فلسطين
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، "التزام بلاده بأمن إسرائيل"، مشددا على "ضرورة توسيع اتفاقيات السلام مع الدول العربية المعروفة... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T17:07+0000
2023-01-30T17:07+0000
2023-01-30T17:07+0000
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القدس- سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، في القدس: "في سياق العنف المتصاعد من المهم أن تعلم حكومة وشعب إسرائيل التزام الولايات المتحدة الراسخ والذي لن نتخلى عنه أبدًا تجاه أمنهم".وأضاف: "إحدى أهم الطرق فعالية لجعل إسرائيل آمنة هي توسيع اتفاقات أبراهام"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين ويجب اتخاذ إجراءات من الطرفين لوقف التصعيد".وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استقبل في مقر الرئاسة برام الله مدير الاستخبارات الأمريكية، وليم بيرنز، وأطلعه على التطورات الأخيرة بالمنطقة، وأهمية التدخل العاجل "للضغط على الحكومة الإسرائيلية" لوقف إجراءاتها الأحادية.وأطلع عباس مدير الاستخبارات الأمريكية على التطورات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية التدخل العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
https://sputnikarabic.ae/20220103/نصر-الله-يحمل-أمريكا-مسؤولية-كل-جرائم-إسرائيل-في-فلسطين-ولبنان-والمنطقة-1054908150.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
بلينكن من القدس: واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل وتحقيق حل الدولتين مع فلسطين
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، "التزام بلاده بأمن إسرائيل"، مشددا على "ضرورة توسيع اتفاقيات السلام مع الدول العربية المعروفة باتفاقيات أبراهام".
القدس- سبوتنيك
. وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، في القدس: "في سياق العنف المتصاعد من المهم أن تعلم حكومة وشعب إسرائيل التزام الولايات المتحدة الراسخ والذي لن نتخلى عنه أبدًا تجاه أمنهم".
وأضاف: "إحدى أهم الطرق فعالية لجعل إسرائيل آمنة هي توسيع اتفاقات أبراهام"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين ويجب اتخاذ إجراءات من الطرفين لوقف التصعيد".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استقبل في مقر الرئاسة برام الله مدير الاستخبارات الأمريكية، وليم بيرنز، وأطلعه على التطورات الأخيرة بالمنطقة، وأهمية التدخل العاجل "للضغط على الحكومة الإسرائيلية" لوقف إجراءاتها الأحادية.
وأطلع عباس مدير الاستخبارات الأمريكية على التطورات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية التدخل العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية
لوقف إجراءاتها أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".
وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.