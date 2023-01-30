https://sputnikarabic.ae/20230130/نتنياهو-سنقوم-بكل-ما-بوسعنا-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1072888459.html
نتنياهو: سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
نتنياهو: سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، "إيران بتصدير العنف خارج حدودها ونشره في منطقة الشرق الأوسط". 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T16:51+0000
2023-01-30T16:51+0000
2023-01-30T16:51+0000
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القدس- سبوتنيك. قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "زيارتكم إلى إسرائيل، تأتي في وقت مهم وحاسم، لا سيما وأن معظم الأسرة الدولية رأت الوجه الحقيقي لإيران".وأضاف أن "هناك إجماع على أن النظام الإيراني لا يجب أن يحصل على أسلحة نووية"، مؤكدا أن "إسرائيل ستقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن بلاده "ترى فرصا لتوسيع دائرة السلام من خلال اتفاقيات السلام الموقعة مع عدد من الدول العربية".يأتي هذا بعد يوم من وقوع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.وقال مسؤولون أمريكيون، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.
https://sputnikarabic.ae/20230129/إيران-تطالب-الدول-الإسلامية-بعدم-التجرؤ-على-التواصل-مع-إسرائيل-1072838279.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نتنياهو: سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، "إيران بتصدير العنف خارج حدودها ونشره في منطقة الشرق الأوسط".
القدس- سبوتنيك
. قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "زيارتكم إلى إسرائيل، تأتي في وقت مهم وحاسم، لا سيما وأن معظم الأسرة الدولية رأت الوجه الحقيقي لإيران".
وأضاف أن "هناك إجماع على أن النظام الإيراني لا يجب أن يحصل على أسلحة نووية"، مؤكدا أن "إسرائيل ستقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن بلاده "ترى فرصا لتوسيع دائرة السلام من خلال اتفاقيات السلام الموقعة مع عدد من الدول العربية".
يأتي هذا بعد يوم من وقوع انفجار قوي
، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات
.
وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي
بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.
وقال مسؤولون أمريكيون، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل
".
ونقلت صحيفة
"وول ستريت جورنال" عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".
كما نقلت صحيفة
"جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".
من جهتها، قالت صحيفة
"نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.