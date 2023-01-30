https://sputnikarabic.ae/20230130/إيران-أمريكا-تدرك-جيدا-أننا-لا-نتسامح-مع-أي-اعتداء-أو-تطاول-على-أراضينا-ومصالحنا-1072896599.html

إيران: أمريكا تدرك جيدا أننا لا نتسامح مع أي اعتداء أو تطاول على أراضينا ومصالحنا

إيران: أمريكا تدرك جيدا أننا لا نتسامح مع أي اعتداء أو تطاول على أراضينا ومصالحنا

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، "أمريكا إلى إدراك المسؤوليات القانونية والدولية المترتبة على التهديد ضد إيران وأن تفكر بتبعات تصريحات... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T21:30+0000

2023-01-30T21:30+0000

2023-01-30T21:30+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، إن "إيران لطالما أكدت على سلمية برنامجها النووي"، مشيرا إلى أن "تقارير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية شاهد على ذلك بأنه لا وجود للسلاح النووي في ستراتيجيها للأمن القومي".وأضاف كنعاني أن "إيران ستواصل تقدمها العلمي والتقني النووي على أساس حقوقها كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مهما تطلب الأمر"، مؤكدا أن "أمريكا تدرك جيدا أن إيران لا تتسامح مع أي اعتداء أو تطاول على أراضيها ومصالحها، وترد بحزم على المعتدين".وخنم بالقول إن "أمريكا وشركاؤها الأوروبيون لن يجنوا شيئا من إطلاق الأكاذيب حول قضايا إيران الداخلية"، مؤكدا أن "طهران سترد على هذه التصرفات المعادية بحزم".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال إن البيت الأبيض ليس بالموقع الذي يسمح له بالتصريح حول حقوق الإنسان.وقال عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن"الشعب الإيراني الواعي يدرك حقيقة أنياب الذئاب المزينة جيدا"، داعيا قادة البيت الأبيض إلى الكف عن تصريحاتهم المخادعة.وأشار الوزير الإيراني إلى ما وصفها بـ"المجازر" الناجمة عن سياسات أمريكا التدخلية، والتي راح ضحيتها نحو مليوني شخص في أفغانستان والعراق واليمن وفلسطين وسوريا.وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.جاء ذلك على خلفية ما وصفه القرار بالـ"قمع وحشي" للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم