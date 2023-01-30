https://sputnikarabic.ae/20230130/إيران-تدعو-العراق-إلى-الإسراع-في-استكمال-قضية-اغتيال-قاسم-سليماني-ورفاقه-1072895469.html

إيران تدعو العراق إلى الإسراع في استكمال قضية اغتيال قاسم سليماني ورفاقه

إيران تدعو العراق إلى الإسراع في استكمال قضية اغتيال قاسم سليماني ورفاقه

دعت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، إلى الإسراع في إكمال قضية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفاقه. 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T20:39+0000

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وقال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران غريب أبادي، فور وصوله بغداد بدعوة من المديرية العليا للقضاء العراقي، إنه "سيتم خلال هذه الزيارة، التي تستغرق ثلاثة أيام، متابعة هذه القضية بجدية"، مشيرا إلى أن إيران على وشك إصدار لائحة اتهام في هذه القضية، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأعرب أبادي، عن أمله أن "يتم رفع لائحة الاتهام إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن في العراق، حتى يتم تقديم جميع الجناة والقادة إلى العدالة"، مشددا على "ضرورة الإسراع في التحقيق والانتهاء من قضية اغتيال ما وصفهم كبار قادة النجاح".وقال: إن "إيران والعراق تأثرا بالعديد من الأعمال الإرهابية ومن الضروري التعاون الوثيق في هذا المجال على مستوى المحاكم الوطنية والمحافل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "بعض القضايا الأخرى، مثل قضية السجناء والهاربين الإيرانيين والعراقيين، ستتم مناقشتها ومراجعتها".وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230128/بومبيو-يكشف-تفاصيل-اغتيال-قاسم-سليماني-استغرقت-5-دقائق-فقط-1072805098.html

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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, مقتل قاسم سليماني, العالم