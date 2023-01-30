https://sputnikarabic.ae/20230130/اكتشاف-علمي-يقلل-الأمل-في-نشوء-حياة-على-كواكب-أخرى-1072868758.html

اكتشاف علمي "يقلل" الأمل في نشوء حياة على كواكب أخرى

اكتشاف علمي "يقلل" الأمل في نشوء حياة على كواكب أخرى

بينما يحدو البشر أمل كبير في إيجاد حياة على كواكب أخرى، في ظل تزايد المخاطر على كوكب الأرض، كشف علماء عن معلومات صادمة، تقلل هذا الأمل. 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T09:24+0000

2023-01-30T09:24+0000

2023-01-30T09:24+0000

مجتمع

كوكب المريخ

علوم

منوعات

ناسا

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وبحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن باحثين لمركز "جودارد" لرحلات الفضاء، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اكتشفوا أن العديد من الكواكب تكون في درجة حرارة مثالية، فقط لفترة قصيرة من الوقت، مما يقلل بشكل كبير من فرصة نشوء حياة عليها.ورغم أن بعض الكواكب توجد في ما يسمى "المنطقة المعتدلة" التي تعرف بأنها "صالحة للسكن" في الوقت الحالي، فإن تاريخها السابق يجعل قيام حياة عليها مستحيلا؛ لأنها لم تكن في تلك المنطقة سابقا، بحسب الخبراء في "ناسا".في الوقت نفسه، يعتقد الخبراء في وكالة ناسا أن ما بين 29 و74% من الكواكب في المنطقة الصالحة للسكن حاليا لم تكن فيها سابقا.حتى كوكب الأرض الذي نعيش عليه، استغرق مئات الملايين من السنين من سقوط الكويكبات والنيازك على سطح الأرض جالبة الماء والمواد الكيميائية، قبل أن تنطلق الحياة عليه.

https://sputnikarabic.ae/20230126/ناسا-محرك-صاروخي-نووي-جديد-يمكن-أن-ينقل-البشر-إلى-المريخ-في-45-يوما--1072730184.html

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كوكب المريخ, علوم, منوعات, ناسا