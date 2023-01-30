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الإمارات تؤكد تضامنها مع إيران لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد
الإمارات تؤكد تضامنها مع إيران لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد
أكدت الإمارات تضامنها مع إيران في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى بإحدى المناطق غربي البلاد. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T14:53+0000
2023-01-30T14:53+0000
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أن دولة الإمارات عبرت عن تعازيها الصادقة لذوي الضحايا والمصابين.وتعرضت مدينة خوي، شمال غربي إيران والمنطقة المحيطة بها، إلى زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، مساء السبت الماضي.وتسبب الزلزال في سقوط 7 قتلى إضافة إلى نحو 447 مصابا، إضافة إلى أنه تسبب في إحداث دمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.وتعتبر إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، حيث تقع بمنطقة تقاطع عدة فوالق رئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20230128/الطوارئ-الإيرانية-تعلن-مقتل-شخصين-وإصابة-122-آخرين-إثر-زلزال-قوي-ضرب-غربي-البلاد-1072825606.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران, أخبار إيران

الإمارات تؤكد تضامنها مع إيران لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد

14:53 GMT 30.01.2023
© AP Photo / Abdolhossein Rezvaniتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Abdolhossein Rezvani
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أكدت الإمارات تضامنها مع إيران في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى بإحدى المناطق غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أن دولة الإمارات عبرت عن تعازيها الصادقة لذوي الضحايا والمصابين.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
الطوارئ الإيرانية تعلن مقتل شخصين وإصابة 122 آخرين إثر زلزال قوي ضرب غربي البلاد
28 يناير, 21:57 GMT
وتعرضت مدينة خوي، شمال غربي إيران والمنطقة المحيطة بها، إلى زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، مساء السبت الماضي.
وتسبب الزلزال في سقوط 7 قتلى إضافة إلى نحو 447 مصابا، إضافة إلى أنه تسبب في إحداث دمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.
وتعتبر إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، حيث تقع بمنطقة تقاطع عدة فوالق رئيسية.
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