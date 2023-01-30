https://sputnikarabic.ae/20230130/الإمارات-تؤكد-تضامنها-مع-إيران-لمواجهة-آثار-الزلزال-الذي-ضرب-البلاد-1072883350.html
الإمارات تؤكد تضامنها مع إيران لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد
الإمارات تؤكد تضامنها مع إيران لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد
أكدت الإمارات تضامنها مع إيران في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى بإحدى المناطق غربي البلاد. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T14:53+0000
2023-01-30T14:53+0000
2023-01-30T14:53+0000
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أن دولة الإمارات عبرت عن تعازيها الصادقة لذوي الضحايا والمصابين.وتعرضت مدينة خوي، شمال غربي إيران والمنطقة المحيطة بها، إلى زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، مساء السبت الماضي.وتسبب الزلزال في سقوط 7 قتلى إضافة إلى نحو 447 مصابا، إضافة إلى أنه تسبب في إحداث دمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.وتعتبر إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، حيث تقع بمنطقة تقاطع عدة فوالق رئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20230128/الطوارئ-الإيرانية-تعلن-مقتل-شخصين-وإصابة-122-آخرين-إثر-زلزال-قوي-ضرب-غربي-البلاد-1072825606.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران, أخبار إيران
الإمارات تؤكد تضامنها مع إيران لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد
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أكدت الإمارات تضامنها مع إيران في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى بإحدى المناطق غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أن دولة الإمارات عبرت عن تعازيها الصادقة لذوي الضحايا والمصابين.
وتعرضت مدينة خوي، شمال غربي إيران
والمنطقة المحيطة بها، إلى زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، مساء السبت الماضي.
وتسبب الزلزال في سقوط 7 قتلى إضافة إلى نحو 447 مصابا، إضافة إلى أنه تسبب في إحداث دمار كبير
في الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.
وتعتبر إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، حيث تقع بمنطقة تقاطع عدة فوالق رئيسية.