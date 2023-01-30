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https://sputnikarabic.ae/20230130/الخارجية-الباكستانية-نأمل-ألا-تتدخل-دولة-ثالثة-بين-باكستان-وروسيا-في-تجارة-النفط-1072880388.html
الخارجية الباكستانية: نأمل ألا تتدخل دولة ثالثة بين باكستان وروسيا في تجارة النفط
الخارجية الباكستانية: نأمل ألا تتدخل دولة ثالثة بين باكستان وروسيا في تجارة النفط
أعلن وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، اليوم الاثنين، أن إسلام أباد تأمل ألا تتدخل دول ثالثة في تجارة النفط بين روسيا وباكستان. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T13:48+0000
2023-01-30T13:48+0000
روسيا
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وأشار الوزير زرداري إلى أن باكستان "تواصل إجراء مفاوضات نشطة حول التعاون في قطاع الطاقة بين باكستان وروسيا، وكما تعلمون أن باكستان تواجه أزمة طاقة خطيرة، ولدينا العديد من المشاكل المرتبطة بارتفاع أسعار الهيدروكربونات المستوردة".وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "أتوقع تقدما جيدا في مناقشاتنا بين روسيا وباكستان حول موضوع الطاقة".ومن المفترض أن يربط خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"، المعروف سابقا باسم "شمال - جنوب"، البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في موانئ كراتشي وجوادار جنوبي باكستان، بمحطات توليد الطاقة ومستهلكي الغاز الصناعي في منطقة كاسور (البنجاب) شمالي البلاد.ويبلغ طول الخط نحو 1100 كيلومتر، ومن المفترض أن يصل حجم تمرير الغاز في الخط 12.3 مليار متر مكعب سنويًا.
https://sputnikarabic.ae/20230130/لافروف-المفاوضات-بشأن-بناء-خط-الغاز-التيار-الباكستاني-وصلت-إلى-مرحلة-متقدمة-1072879259.html
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الخارجية الباكستانية: نأمل ألا تتدخل دولة ثالثة بين باكستان وروسيا في تجارة النفط

13:48 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
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أعلن وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، اليوم الاثنين، أن إسلام أباد تأمل ألا تتدخل دول ثالثة في تجارة النفط بين روسيا وباكستان.
وأشار الوزير زرداري إلى أن باكستان "تواصل إجراء مفاوضات نشطة حول التعاون في قطاع الطاقة بين باكستان وروسيا، وكما تعلمون أن باكستان تواجه أزمة طاقة خطيرة، ولدينا العديد من المشاكل المرتبطة بارتفاع أسعار الهيدروكربونات المستوردة".
وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "أتوقع تقدما جيدا في مناقشاتنا بين روسيا وباكستان حول موضوع الطاقة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
لافروف: المفاوضات بشأن بناء خط الغاز "التيار الباكستاني" وصلت إلى مرحلة متقدمة
13:11 GMT
ومن المفترض أن يربط خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"، المعروف سابقا باسم "شمال - جنوب"، البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في موانئ كراتشي وجوادار جنوبي باكستان، بمحطات توليد الطاقة ومستهلكي الغاز الصناعي في منطقة كاسور (البنجاب) شمالي البلاد.

ويبلغ طول الخط نحو 1100 كيلومتر، ومن المفترض أن يصل حجم تمرير الغاز في الخط 12.3 مليار متر مكعب سنويًا.
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