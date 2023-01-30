https://sputnikarabic.ae/20230130/العراق-القبض-على-24-إرهابيا-في-مناطق-متفرقة-1072872392.html
العراق... القبض على 24 إرهابيا في مناطق متفرقة
العراق... القبض على 24 إرهابيا في مناطق متفرقة
تمكن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على 24 إرهابيا ومتهما في مناطق متفرقة من البلاد. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T10:40+0000
2023-01-30T10:40+0000
2023-01-30T10:40+0000
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العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المديرية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين والمتهمين من خلال "عمليات استباقية وجهود استخبارية متميزة لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى وبغداد وميسان والفرق السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة السادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".وتابع البيان أنه "تم القبض كذلك على 19 متهما وفق أحكام مواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، وقد تم تسليم المطلوبين إلى جهات الطلب".كشفت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الجمعة، عنصرين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، كانا قد تخفَيا بهويات مزورة في محافظة كركوك.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الاستخبارات العراقية بيانا، قالت فيه إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك بعملية استخبارية سبقها تدقيق ميداني للعناصر المشتبه فيهما".
https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-يعلن-اعتقال-أكبر-شبكة-لتهريب-المخدرات-جنوبي-البلاد-1072832704.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العراق... القبض على 24 إرهابيا في مناطق متفرقة
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تمكن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على 24 إرهابيا ومتهما في مناطق متفرقة من البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن المديرية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين والمتهمين من خلال "عمليات استباقية وجهود استخبارية متميزة لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى وبغداد وميسان والفرق السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة السادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".
وأضافت المديرية أنه "تم نصب كمائن محكمة في بغداد والأنبار وميسان وديالى ونينوى وكركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الطارمية والقائم والرمادي وناحية تل عبطة".
وتابع البيان أنه "تم القبض كذلك على 19 متهما وفق أحكام مواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، وقد تم تسليم المطلوبين إلى جهات الطلب".
كشفت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الجمعة، عنصرين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، كانا قد تخفَيا بهويات مزورة في محافظة كركوك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن الاستخبارات العراقية بيانا، قالت فيه إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك بعملية استخبارية سبقها تدقيق ميداني للعناصر المشتبه فيهما".