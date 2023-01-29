عربي
https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-يعلن-اعتقال-أكبر-شبكة-لتهريب-المخدرات-جنوبي-البلاد-1072832704.html
العراق يعلن اعتقال أكبر شبكة لتهريب المخدرات جنوبي البلاد
العراق يعلن اعتقال أكبر شبكة لتهريب المخدرات جنوبي البلاد
أعلنت السلطات العراقية، اعتقال أخطر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات في جنوب البلاد. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T09:32+0000
2023-01-29T09:32+0000
أخبار العراق اليوم
محاولة تهريب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101997/25/1019972501_0:22:1037:605_1920x0_80_0_0_3725bb2e609f5da000ac1e647a0d0ac1.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الوزارة الداخلية، نفذت عملية نوعية استباقية في جنوب البلاد.وأوضح البيان أن العملية التي نفذت بإشراف شخصي من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أسفرت عن ضبط أخطر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات.وأشار البيان إلى أن الشبكة مؤلفة من 5 متهمين، منهم اثنان أجانب الجنسية، و3 عراقيين، موضحا أن إلقاء القبض تم بعد مراقبتهم ونصب كمائن محكمة بموجب قرارات قضائية.وضبط بحوزة المتهمين الذين تم إيداعهم الحبس، 34 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدر أثناء محاولتهم إدخالها الى البلد.
https://sputnikarabic.ae/20230129/البنك-المركزي-العراقي-ينفي-منع-البيع-النقدي-للدولار-إلى-المواطنين-1072832002.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101997/25/1019972501_100:0:935:626_1920x0_80_0_0_bf20740e92a1ac770638356069e23a34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, محاولة تهريب
أخبار العراق اليوم, محاولة تهريب

العراق يعلن اعتقال أكبر شبكة لتهريب المخدرات جنوبي البلاد

09:32 GMT 29.01.2023
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© worldakhbar.com
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات العراقية، اعتقال أخطر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات في جنوب البلاد.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
البنك المركزي العراقي ينفي منع البيع النقدي للدولار إلى المواطنين
08:24 GMT
وقال البيان إن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الوزارة الداخلية، نفذت عملية نوعية استباقية في جنوب البلاد.
وأوضح البيان أن العملية التي نفذت بإشراف شخصي من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أسفرت عن ضبط أخطر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات.
وأشار البيان إلى أن الشبكة مؤلفة من 5 متهمين، منهم اثنان أجانب الجنسية، و3 عراقيين، موضحا أن إلقاء القبض تم بعد مراقبتهم ونصب كمائن محكمة بموجب قرارات قضائية.
وضبط بحوزة المتهمين الذين تم إيداعهم الحبس، 34 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدر أثناء محاولتهم إدخالها الى البلد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:52 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала