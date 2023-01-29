https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-يعلن-اعتقال-أكبر-شبكة-لتهريب-المخدرات-جنوبي-البلاد-1072832704.html
العراق يعلن اعتقال أكبر شبكة لتهريب المخدرات جنوبي البلاد
العراق يعلن اعتقال أكبر شبكة لتهريب المخدرات جنوبي البلاد
أعلنت السلطات العراقية، اعتقال أخطر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات في جنوب البلاد. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T09:32+0000
2023-01-29T09:32+0000
2023-01-29T09:32+0000
أخبار العراق اليوم
محاولة تهريب
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الوزارة الداخلية، نفذت عملية نوعية استباقية في جنوب البلاد.وأوضح البيان أن العملية التي نفذت بإشراف شخصي من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أسفرت عن ضبط أخطر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات.وأشار البيان إلى أن الشبكة مؤلفة من 5 متهمين، منهم اثنان أجانب الجنسية، و3 عراقيين، موضحا أن إلقاء القبض تم بعد مراقبتهم ونصب كمائن محكمة بموجب قرارات قضائية.وضبط بحوزة المتهمين الذين تم إيداعهم الحبس، 34 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدر أثناء محاولتهم إدخالها الى البلد.
https://sputnikarabic.ae/20230129/البنك-المركزي-العراقي-ينفي-منع-البيع-النقدي-للدولار-إلى-المواطنين-1072832002.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, محاولة تهريب
أخبار العراق اليوم, محاولة تهريب
العراق يعلن اعتقال أكبر شبكة لتهريب المخدرات جنوبي البلاد
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أعلنت السلطات العراقية، اعتقال أخطر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات في جنوب البلاد.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الوزارة الداخلية، نفذت عملية نوعية
استباقية في جنوب البلاد.
وأوضح البيان أن العملية التي نفذت بإشراف شخصي من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أسفرت عن ضبط أخطر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات.
وأشار البيان إلى أن الشبكة مؤلفة من 5 متهمين، منهم اثنان أجانب الجنسية، و3 عراقيين، موضحا أن إلقاء القبض تم بعد مراقبتهم ونصب كمائن محكمة بموجب قرارات قضائية.
وضبط بحوزة المتهمين الذين تم إيداعهم الحبس، 34 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدر أثناء محاولتهم إدخالها الى البلد.