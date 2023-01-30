https://sputnikarabic.ae/20230130/القوات-الروسية-تستهدف-مروحية-أوكرانية-من-طراز-مي-8-في-زابوروجيه--1072874901.html
القوات الروسية تستهدف مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" واللواء 95 "المجوقل"
القوات الروسية تستهدف مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" واللواء 95 "المجوقل"
استهدفت القوات الروسية، اليوم الاثنين، مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في مقاطعة زابوروجيه. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T11:21+0000
2023-01-30T11:21+0000
2023-01-30T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفادت الدفاع الروسية بأن "وسائط الدفاع الجوي الروسية اسقطت طائرة هليكوبتر من طراز (مي-8) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من نوفوداروفكا بمقاطعة زابوروجيه".وتابعت الدفاع الروسية: "تم تدمير طائرتان من دون طيار في مناطق كولوميشيخا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأربعة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" وأوراغان في مناطق كونستانتينوفكا و نيكولسكايا وبلوغافيشينسكايا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المجموعة الجنوبية من القوات الروسية وفي سياق الهجوم النشط الذي تنفذه القوات في اتجاه دونيتسك حيدت أكثر من 70 من جنود الأوكرانيين ودمرت 8 قطع من المعدات القتالية، بما في ذلك رادار أمريكي مضاد.وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت قوات مدفعية المجموعة الغربية على محور كوبيانسك، من تدمير معدات عسكرية تابعة لوحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدتي تيمكوفكا وكروغلياكوفكا بمقاطعة خاركوف. وأسفرت الضربات عن مقتل 35 عسكرياً أوكرانياً وتدمير عربة قتالية مصفحة ومركبتين".وأوضحت الدفاع الروسية أن "خسائر العدو بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية على هذا المحور 40 عسكريا و4 عربات قتالية مصفحة و3 مركبات".
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https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
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روسيا
القوات الروسية تستهدف مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" واللواء 95 "المجوقل"
11:21 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 30.01.2023) تابعنا عبر
استهدفت القوات الروسية، اليوم الاثنين، مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في مقاطعة زابوروجيه.
وأفادت الدفاع الروسية بأن "وسائط الدفاع الجوي الروسية اسقطت طائرة هليكوبتر من طراز (مي-8) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من نوفوداروفكا بمقاطعة زابوروجيه".
وتابعت الدفاع الروسية: "تم تدمير طائرتان من دون طيار في مناطق كولوميشيخا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأربعة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" وأوراغان في مناطق كونستانتينوفكا و نيكولسكايا وبلوغافيشينسكايا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المجموعة الجنوبية من القوات الروسية وفي سياق الهجوم النشط الذي تنفذه القوات في اتجاه دونيتسك حيدت أكثر من 70 من جنود الأوكرانيين ودمرت 8 قطع من المعدات القتالية، بما في ذلك رادار أمريكي مضاد.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه في اتجاه دونيتسك، خلال العمليات الهجومية النشطة لمجموعة القوات الجنوبية، تم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة وعربة قتال مشاة وشاحنتين صغيرتين ومركبتي قتال من طراز غراد، ومدفع هاوتزر ومحطة رادار خلال اليوم.
وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت قوات مدفعية المجموعة الغربية على محور كوبيانسك، من تدمير معدات عسكرية تابعة لوحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدتي تيمكوفكا وكروغلياكوفكا بمقاطعة خاركوف. وأسفرت الضربات عن مقتل 35 عسكرياً أوكرانياً وتدمير عربة قتالية مصفحة ومركبتين".
وجاء في البيان، أن قوات المدفعية الروسية استهدفت وحدات لواء الهجوم رقم 95 المجوقل التابع للقوات الأوكرانية، على محور كراسني ليمان في بلدة نوفويغوروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع الروسية أن "خسائر العدو بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية على هذا المحور 40 عسكريا و4 عربات قتالية مصفحة و3 مركبات".