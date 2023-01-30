https://sputnikarabic.ae/20230130/المتحدث-باسم-البنتاغون-ينفي-ضلوع-الولايات-المتحدة-في-هجوم-المسيرات-على-إيران-1072854830.html
المتحدث باسم البنتاغون ينفي ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيرات على إيران
المتحدث باسم البنتاغون ينفي ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيرات على إيران
نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيّرات على مدينة أصفهان الإيرانية مؤخرا. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T03:48+0000
2023-01-30T03:48+0000
2023-01-30T03:48+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة " رويترز " صرح المتحدث باسم البنتاغون، البريغادير جنرال باتريك رايدر ، بأن" الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات ضد إيران، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل".وكانت وكالة "إرنا" أعلنت أن 3 مسيرات رباعية من طراز "كوادكوبتر" مزودة بقنابل صغيرة، حلقت فوق مستودع الذخيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه، إلا أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتهم.وأشادت الوكالة "بعمل أنظمة الاستشعار الإيرانية، التي مكنت الأمن الإيراني من التقاط المسيرة وإسقاطها".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار إيران
البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار إيران
المتحدث باسم البنتاغون ينفي ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيرات على إيران
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نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيّرات على مدينة أصفهان الإيرانية مؤخرا.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة " رويترز " صرح المتحدث باسم البنتاغون، البريغادير جنرال باتريك رايدر ، بأن" الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات ضد إيران
، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل".
وكانت وكالة "إرنا" أعلنت أن 3 مسيرات رباعية من طراز "كوادكوبتر" مزودة بقنابل صغيرة
، حلقت فوق مستودع الذخيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه، إلا أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتهم.
وأشادت الوكالة "بعمل أنظمة الاستشعار الإيرانية، التي مكنت الأمن الإيراني من التقاط المسيرة وإسقاطها".