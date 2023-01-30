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https://sputnikarabic.ae/20230130/المتحدث-باسم-البنتاغون-ينفي-ضلوع-الولايات-المتحدة-في-هجوم-المسيرات-على-إيران-1072854830.html
المتحدث باسم البنتاغون ينفي ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيرات على إيران
المتحدث باسم البنتاغون ينفي ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيرات على إيران
نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيّرات على مدينة أصفهان الإيرانية مؤخرا. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T03:48+0000
2023-01-30T03:48+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة " رويترز " صرح المتحدث باسم البنتاغون، البريغادير جنرال باتريك رايدر ، بأن" الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات ضد إيران، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل".وكانت وكالة "إرنا" أعلنت أن 3 مسيرات رباعية من طراز "كوادكوبتر" مزودة بقنابل صغيرة، حلقت فوق مستودع الذخيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه، إلا أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتهم.وأشادت الوكالة "بعمل أنظمة الاستشعار الإيرانية، التي مكنت الأمن الإيراني من التقاط المسيرة وإسقاطها".
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البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار إيران
البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار إيران

المتحدث باسم البنتاغون ينفي ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيرات على إيران

03:48 GMT 30.01.2023
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
CC0 / pixabay.com /
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نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيّرات على مدينة أصفهان الإيرانية مؤخرا.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة " رويترز " صرح المتحدث باسم البنتاغون، البريغادير جنرال باتريك رايدر ، بأن" الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات ضد إيران، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل".
وكانت وكالة "إرنا" أعلنت أن 3 مسيرات رباعية من طراز "كوادكوبتر" مزودة بقنابل صغيرة، حلقت فوق مستودع الذخيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه، إلا أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتهم.
وأشادت الوكالة "بعمل أنظمة الاستشعار الإيرانية، التي مكنت الأمن الإيراني من التقاط المسيرة وإسقاطها".
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
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