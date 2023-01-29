https://sputnikarabic.ae/20230129/التليفزيون-الإيراني-ينشر-فيديو-هجوم-المسيرات-التي-استهدفت-مصنعا-عسكريا-في-أصفهان-1072853280.html

التليفزيون الإيراني ينشر فيديو هجوم المسيرات التي استهدفت مصنعا عسكريا في أصفهان

التليفزيون الإيراني ينشر فيديو هجوم المسيرات التي استهدفت مصنعا عسكريا في أصفهان

نشر التليفزيون الإيراني، مساء اليوم الأحد، "مقطع فيديو للمجمع التابع لوزارة الدفاع الإيرانية والذي تعرض ليل أمس إلى هجومٍ بـ 3 طائرات مسيرة". 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T21:41+0000

2023-01-29T21:41+0000

2023-01-29T21:41+0000

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وأظهرت مشاهد الفيديو، وفقا للتليفزيون الإيراني، أن "المجمّع لم يتعرض سوى لبعض الأضرار الطفيفة من ناحية السقف وأن العمل داخله ما زال جار بشكل عادي".وكشفت المشاهد "بعضا من أجزاء حطام المسيرات التي نفذت الهجوم وهي صغيرة الحجم وتحطمت تماما بعد استهدافها من قبل المضادات الجوية"، وفقا للتليفزيون الإيراني.وكانت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا نقلت في وقت سابق، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما قال مسؤولون أمريكيون، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل".ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات بدون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.ووقع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.

https://sputnikarabic.ae/20230129/صحيفة-عن-مسؤولين-أمريكيين-الغارة-بالمسيرات-في-أصفهان-بإيران-نفذتها-إسرائيل-1072845328.html

https://sputnikarabic.ae/20230129/وكالة-إيرانية-نوع-المسيرات-المستخدمة-في-هجوم-أصفهان-يؤكد-أن-تنفيذه-كان-من-داخل-البلاد-1072850132.html

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