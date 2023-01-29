عربي
https://sputnikarabic.ae/20230129/التليفزيون-الإيراني-ينشر-فيديو-هجوم-المسيرات-التي-استهدفت-مصنعا-عسكريا-في-أصفهان-1072853280.html
التليفزيون الإيراني ينشر فيديو هجوم المسيرات التي استهدفت مصنعا عسكريا في أصفهان
التليفزيون الإيراني ينشر فيديو هجوم المسيرات التي استهدفت مصنعا عسكريا في أصفهان
نشر التليفزيون الإيراني، مساء اليوم الأحد، "مقطع فيديو للمجمع التابع لوزارة الدفاع الإيرانية والذي تعرض ليل أمس إلى هجومٍ بـ 3 طائرات مسيرة". 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T21:41+0000
2023-01-29T21:41+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/03/1049145196_0:92:2784:1658_1920x0_80_0_0_a8f6d544cad47d843c42dd0c7470e991.jpg
وأظهرت مشاهد الفيديو، وفقا للتليفزيون الإيراني، أن "المجمّع لم يتعرض سوى لبعض الأضرار الطفيفة من ناحية السقف وأن العمل داخله ما زال جار بشكل عادي".وكشفت المشاهد "بعضا من أجزاء حطام المسيرات التي نفذت الهجوم وهي صغيرة الحجم وتحطمت تماما بعد استهدافها من قبل المضادات الجوية"، وفقا للتليفزيون الإيراني.وكانت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا نقلت في وقت سابق، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما قال مسؤولون أمريكيون، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل".ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات بدون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.ووقع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230129/صحيفة-عن-مسؤولين-أمريكيين-الغارة-بالمسيرات-في-أصفهان-بإيران-نفذتها-إسرائيل-1072845328.html
https://sputnikarabic.ae/20230129/وكالة-إيرانية-نوع-المسيرات-المستخدمة-في-هجوم-أصفهان-يؤكد-أن-تنفيذه-كان-من-داخل-البلاد-1072850132.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/03/1049145196_226:0:2559:1750_1920x0_80_0_0_1d133e5128a89ff92a9fb11fc5922fea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

التليفزيون الإيراني ينشر فيديو هجوم المسيرات التي استهدفت مصنعا عسكريا في أصفهان

21:41 GMT 29.01.2023
© AFP 2023 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
تابعنا عبرTelegram
نشر التليفزيون الإيراني، مساء اليوم الأحد، "مقطع فيديو للمجمع التابع لوزارة الدفاع الإيرانية والذي تعرض ليل أمس إلى هجومٍ بـ 3 طائرات مسيرة".
وأظهرت مشاهد الفيديو، وفقا للتليفزيون الإيراني، أن "المجمّع لم يتعرض سوى لبعض الأضرار الطفيفة من ناحية السقف وأن العمل داخله ما زال جار بشكل عادي".
وكشفت المشاهد "بعضا من أجزاء حطام المسيرات التي نفذت الهجوم وهي صغيرة الحجم وتحطمت تماما بعد استهدافها من قبل المضادات الجوية"، وفقا للتليفزيون الإيراني.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا نقلت في وقت سابق، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".
كما قال مسؤولون أمريكيون، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل".
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
صحيفة عن مسؤولين أمريكيين: الغارة بالمسيرات في أصفهان بإيران نفذتها إسرائيل
16:03 GMT
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات بدون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".
من جهتها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
وكالة إيرانية: نوع المسيرات المستخدمة في هجوم أصفهان يؤكد أن تنفيذه كان من داخل البلاد
18:56 GMT
ووقع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.
وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:50 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала