https://sputnikarabic.ae/20230130/المغرب-يشهد-حدثا-هو-الأول-منذ-استئناف-العلاقات-مع-إسرائيل-صور-1072868338.html
المغرب يشهد حدثا هو الأول منذ استئناف العلاقات مع إسرائيل... صور
المغرب يشهد حدثا هو الأول منذ استئناف العلاقات مع إسرائيل... صور
قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المغرب شهد حدثا هو الأول منذ استئناف العلاقات مع تل أبيب أواخر عام 2020. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:17+0000
2023-01-30T09:17+0000
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وأوضحت أن مدينة الدار البيضاء شهدت حفلا لإحياء اليوم العالمي للمحرقة (الهولوكوست) في معبد "بيت إيل".من جانبها، قالت القناة "14" الإسرائيلية إن الحفل الذي أقيم مساء أمس الأحد، حضره وزير التربية والتعليم المغربي شكيب بنموسى، ورئيسة البعثة الإسرائيلية في المغرب السفيرة ألونا فيشر كام، وممثلو الأمم المتحدة في البلاد، ودبلوماسيون أجانب، وأعضاء من الجالية اليهودية.وقالت رئيسة البعثة بالرباط ألونا فيشر كام: "التعليم هو الأداة الأكثر فاعلية في محاربة معاداة السامية وإنكار الهولوكوست".وأضافت "يجب أن تنقل البرامج الدراسية رسالة واضحة إلى الأجيال القادمة: (أن الهولوكوست) لن تتكرر أبدا".ومضت بقولها خلال الحفل: "بعد مرور ثمانية وسبعين عاما على الهولوكوست، أنا متحمسة للمشاركة في هذا الحدث الخاص هنا في المغرب والتعرف على دور العائلة المالكة المغربية في حماية حياة اليهود وضمان رفاههم حتى في أحلك فترات التاريخ. كان المغرب ولا يزال نموذجا للإلهام والحياة المشتركة".من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "الاحتفال باليوم العالمي للمحرقة في المغرب حدث تاريخي يعبر عن تعميق العلاقات بين البلدين بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، ويقوي العلاقة بين الشعبين لصالح الأجيال القادمة".ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.واستأنف المغرب علاقته بإسرائيل أواخر 2020، ضمن ما عرفت باتفاقيات إبراهيم (وقعهتا تل أبيب أيضا مع الإمارات والبحرين والسودان) بعد قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20230106/هل-تلبي-إسرائيل-شروط-المغرب-من-أجل-علاقات-كاملة-1071996131.html
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أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هولوكوست, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هولوكوست, العالم العربي
المغرب يشهد حدثا هو الأول منذ استئناف العلاقات مع إسرائيل... صور
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قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المغرب شهد حدثا هو الأول منذ استئناف العلاقات مع تل أبيب أواخر عام 2020.
وأوضحت أن مدينة الدار البيضاء شهدت حفلا لإحياء اليوم العالمي للمحرقة (الهولوكوست) في معبد "بيت إيل".
من جانبها، قالت القناة
"14" الإسرائيلية إن الحفل الذي أقيم مساء أمس الأحد، حضره وزير التربية والتعليم المغربي شكيب بنموسى، ورئيسة البعثة الإسرائيلية في المغرب السفيرة ألونا فيشر كام، وممثلو الأمم المتحدة في البلاد، ودبلوماسيون أجانب، وأعضاء من الجالية اليهودية.
وقالت رئيسة البعثة بالرباط ألونا فيشر كام: "التعليم هو الأداة الأكثر فاعلية في محاربة معاداة السامية وإنكار الهولوكوست".
وأضافت "يجب أن تنقل البرامج الدراسية رسالة واضحة إلى الأجيال القادمة: (أن الهولوكوست) لن تتكرر أبدا".
ومضت بقولها خلال الحفل: "بعد مرور ثمانية وسبعين عاما على الهولوكوست
، أنا متحمسة للمشاركة في هذا الحدث الخاص هنا في المغرب والتعرف على دور العائلة المالكة المغربية في حماية حياة اليهود وضمان رفاههم حتى في أحلك فترات التاريخ. كان المغرب ولا يزال نموذجا للإلهام والحياة المشتركة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "الاحتفال باليوم العالمي للمحرقة في المغرب حدث تاريخي يعبر عن تعميق العلاقات بين البلدين بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، ويقوي العلاقة بين الشعبين لصالح الأجيال القادمة".
ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.
واستأنف المغرب
علاقته بإسرائيل أواخر 2020، ضمن ما عرفت باتفاقيات إبراهيم (وقعهتا تل أبيب أيضا مع الإمارات والبحرين والسودان) بعد قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.