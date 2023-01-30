https://sputnikarabic.ae/20230130/بايدن-يعلن-عدم-إرسال-مقاتلات--إف-16-إلى-أوكرانيا-1072897133.html

بايدن يعلن عدم إرسال مقاتلات " إف 16" إلى أوكرانيا

بايدن يعلن عدم إرسال مقاتلات " إف 16" إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمقاتلات " إف 16 ". 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T21:59+0000

2023-01-30T21:59+0000

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واشنطن- سبوتنيك. جاء ذلك وفقًا للمكتب الصحفي للبيت الأبيض، عندما أجاب بايدن ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت واشنطن سترسل طائرات "إف -16 " إلى كييف، قائلا ، "لا".وفي وقت سابق، صرح البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16.وكانت صحيفة "بوليتيكو" كشفت قبل يومين عن ممارسة مجموعة من المسؤولين العسكريين بالولايات المتحدة ضغوطا لإرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.ونقلت الصحيفة الأمريكية السبت عن ثلاثة مصادر مجهولة مطلعة على المسألة أن الحملة من أجل إرسال المقاتلات تكتسب زخما في البنتاغون في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجوم مخطط في الربيع.

https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-ضغوط-سرية-في-البنتاغون-لإرسال-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1072830161.html

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