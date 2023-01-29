https://sputnikarabic.ae/20230129/الرئيس-الفلسطيني-يطالب-الاستخبارات-الأمريكية-بوقف-الإجراءات-الإسرائيلية-الأحادية-1072852524.html
الرئيس الفلسطيني يطالب الاستخبارات الأمريكية بوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية
الرئيس الفلسطيني يطالب الاستخبارات الأمريكية بوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية
استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأحد، في مقر الرئاسة برام الله مدير الاستخبارات الأمريكية، وليم بيرنز، وأطلعه على التطورات الأخيرة بالمنطقة، وأهمية... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T20:47+0000
2023-01-29T20:47+0000
2023-01-29T20:47+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
محمود عباس
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رام الله- سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "الرئيس عباس أطلع مدير الاستخبارات الأمريكية على التطورات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية التدخل العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.وفي وقت سابق، عقدت اجتماعات بين المسؤول الأمريكي ومسؤولي الأمن الفلسطيني.يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يصل غدا الإثنين إلى إسرائيل حيث سيلتقي عددا من المسؤولين قبل أن ينتقل الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء القيادة يوم الثلاثاء.في سياق متصل، أقر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بسقوط طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة، قالت حركة "حماس" إنها سيطرت عليها ونشرت صورا لها.وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصالين منفصلين بنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي، على منع أي أعمال من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230124/برلماني-أردني-قضية-فلسطين-تمر-بمنحنى-خطير-1072677438.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, محمود عباس
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, محمود عباس
الرئيس الفلسطيني يطالب الاستخبارات الأمريكية بوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية
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استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأحد، في مقر الرئاسة برام الله مدير الاستخبارات الأمريكية، وليم بيرنز، وأطلعه على التطورات الأخيرة بالمنطقة، وأهمية التدخل العاجل "للضغط على الحكومة الإسرائيلية" لوقف إجراءاتها الأحادية.
رام الله- سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "الرئيس عباس أطلع مدير الاستخبارات الأمريكية على التطورات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية التدخل العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".
وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وفي وقت سابق، عقدت اجتماعات بين المسؤول الأمريكي ومسؤولي الأمن الفلسطيني.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يصل غدا الإثنين إلى إسرائيل حيث سيلتقي عددا من المسؤولين قبل أن ينتقل الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء القيادة يوم الثلاثاء.
في سياق متصل، أقر الجيش الإسرائيلي
، مساء اليوم الأحد، بسقوط طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة، قالت حركة "حماس" إنها سيطرت عليها ونشرت صورا لها.
وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية الروسي
، سيرغي لافروف، في اتصالين منفصلين بنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي، على منع أي أعمال من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة.