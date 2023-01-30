عربي
https://sputnikarabic.ae/20230130/حمام-بارد-فرنسيون-يرفضون-الاستحمام-بالماء-الساخن-لارتفاع-أسعار-الغاز-1072857238.html
"حمام بارد"... فرنسيون يرفضون الاستحمام بالماء الساخن لارتفاع أسعار الغاز
"حمام بارد"... فرنسيون يرفضون الاستحمام بالماء الساخن لارتفاع أسعار الغاز
يضطر المواطنون الفرنسيون للتوفير في جميع مناحي الحياة من أجل عدم دفع فواتير باهظة، الأمر الذي يدفع سكان بعض الأحياء للتخلي عن الاستحمام بالماء الساخن. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T07:18+0000
2023-01-30T07:18+0000
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072857086_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_ccf14f37380770f20eac3d5d40e0c0a6.jpg
ووفقا لـ"فرانس 3"، فبسبب الزيادة الحادة في أسعار الغاز يتعين على سكان المجمع السكني "Amouroux" في تولوز التخلي عن الاستحمام بالماء الساخن، حيث قفزت أسعار "الشقة الجماعية" ثلاث مرات.واشتكت صوفي باسكيل إحدى سكان المجمع في المقابلة قائلة: "أعلّم الأطفال أن يأخذوا حماما باردا وقصيرا جدا. اغسل وجهي بالماء البارد. نحن نستعد لفصل الصيف عندما يكون هناك حمام بارد".وتقول إن توفير الماء الساخن هو الطريقة الوحيدة لخفض التكاليف.صعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20221025/فرنسا-تخصص-46-مليار-دولار-لدعم-فواتير-الكهرباء-في-2023-1069472511.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072857086_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_e7c449ffb30a2f8ee0e2a42b2ee113ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

"حمام بارد"... فرنسيون يرفضون الاستحمام بالماء الساخن لارتفاع أسعار الغاز

07:18 GMT 30.01.2023
© Depositphotos.com / Lopoloحمام بارد
حمام بارد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Depositphotos.com / Lopolo
تابعنا عبرTelegram
يضطر المواطنون الفرنسيون للتوفير في جميع مناحي الحياة من أجل عدم دفع فواتير باهظة، الأمر الذي يدفع سكان بعض الأحياء للتخلي عن الاستحمام بالماء الساخن.
ووفقا لـ"فرانس 3"، فبسبب الزيادة الحادة في أسعار الغاز يتعين على سكان المجمع السكني "Amouroux" في تولوز التخلي عن الاستحمام بالماء الساخن، حيث قفزت أسعار "الشقة الجماعية" ثلاث مرات.
واشتكت صوفي باسكيل إحدى سكان المجمع في المقابلة قائلة: "أعلّم الأطفال أن يأخذوا حماما باردا وقصيرا جدا. اغسل وجهي بالماء البارد. نحن نستعد لفصل الصيف عندما يكون هناك حمام بارد".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
فرنسا تخصص 46 مليار دولار لدعم فواتير الكهرباء في 2023
25 أكتوبر 2022, 16:33 GMT
وتقول إن توفير الماء الساخن هو الطريقة الوحيدة لخفض التكاليف.
وتابعت قائلة: "زادت الفواتير من 140 يورو إلى 400 يورو شهريا، وأتقاضى راتبا يعادل 1100 يورو".
صعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала