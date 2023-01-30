https://sputnikarabic.ae/20230130/حمام-بارد-فرنسيون-يرفضون-الاستحمام-بالماء-الساخن-لارتفاع-أسعار-الغاز-1072857238.html
"حمام بارد"... فرنسيون يرفضون الاستحمام بالماء الساخن لارتفاع أسعار الغاز
"حمام بارد"... فرنسيون يرفضون الاستحمام بالماء الساخن لارتفاع أسعار الغاز
يضطر المواطنون الفرنسيون للتوفير في جميع مناحي الحياة من أجل عدم دفع فواتير باهظة، الأمر الذي يدفع سكان بعض الأحياء للتخلي عن الاستحمام بالماء الساخن. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T07:18+0000
2023-01-30T07:18+0000
2023-01-30T07:18+0000
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أخبار فرنسا
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ووفقا لـ"فرانس 3"، فبسبب الزيادة الحادة في أسعار الغاز يتعين على سكان المجمع السكني "Amouroux" في تولوز التخلي عن الاستحمام بالماء الساخن، حيث قفزت أسعار "الشقة الجماعية" ثلاث مرات.واشتكت صوفي باسكيل إحدى سكان المجمع في المقابلة قائلة: "أعلّم الأطفال أن يأخذوا حماما باردا وقصيرا جدا. اغسل وجهي بالماء البارد. نحن نستعد لفصل الصيف عندما يكون هناك حمام بارد".وتقول إن توفير الماء الساخن هو الطريقة الوحيدة لخفض التكاليف.صعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20221025/فرنسا-تخصص-46-مليار-دولار-لدعم-فواتير-الكهرباء-في-2023-1069472511.html
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العالم, أخبار فرنسا
"حمام بارد"... فرنسيون يرفضون الاستحمام بالماء الساخن لارتفاع أسعار الغاز
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يضطر المواطنون الفرنسيون للتوفير في جميع مناحي الحياة من أجل عدم دفع فواتير باهظة، الأمر الذي يدفع سكان بعض الأحياء للتخلي عن الاستحمام بالماء الساخن.
ووفقا لـ"فرانس 3"، فبسبب الزيادة
الحادة في أسعار الغاز يتعين على سكان المجمع السكني "Amouroux" في تولوز التخلي عن الاستحمام بالماء الساخن، حيث قفزت أسعار "الشقة الجماعية" ثلاث مرات.
واشتكت صوفي باسكيل إحدى سكان المجمع في المقابلة قائلة: "أعلّم الأطفال أن يأخذوا حماما باردا وقصيرا جدا. اغسل وجهي بالماء البارد. نحن نستعد لفصل الصيف عندما يكون هناك حمام بارد".
25 أكتوبر 2022, 16:33 GMT
وتقول إن توفير الماء الساخن هو الطريقة الوحيدة لخفض التكاليف.
وتابعت قائلة: "زادت الفواتير من 140 يورو إلى 400 يورو شهريا، وأتقاضى راتبا يعادل 1100 يورو".
صعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.