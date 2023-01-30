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رئيس شركة "أرامكو": من المنتظر أن تتجاوز قيمة الاقتصاد السعودي تريليون دولار لأول مرة
رئيس شركة "أرامكو": من المنتظر أن تتجاوز قيمة الاقتصاد السعودي تريليون دولار لأول مرة
قال رئيس شركة النفط السعودية "أرامكو"، أمين الناصر، إنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاقتصاد السعودي تريليون دولار لأول مرة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:22+0000
2023-01-30T09:22+0000
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وأشار خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر ومعرض "اكتفاء"، الذي انطلق اليوم الاثنين ويستمر حتى 2 فبراير/ شباط المقبل، إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وفقا لمنصة "الطاقة".وأضاف الناصر في كلمته أن شركة "أرامكو" تخطط لاستثمار 1.9 مليار دولار أمريكي في المجال الرقمي، خلال الـ3 السنوات المقبلة.وفي هذا الصدد، أعلن رئيس شركة "أرامكو" عن إطلاق "أرامكو ديجيتال"، لتعزيز مكانة "أرامكو" في صناعة الطاقة.ويعتبر منتدى "اكتفاء"، هو الحدث الأبرز في المنطقة، في مجال سلسلة إمداد الطاقة، وحضر افتتاحه اليوم الاثنين، وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان.وأعلنت شركة "أرامكو"، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تحقيقها أرباحا قياسية خلال الفترة الأخيرة.وقالت الشركة في بيان لها إن "شركة النفط والغاز السعودية الحكومية أرامكو حصلت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، على ربح صافي بلغ نحو 130.342 مليار دولار".وأضاف البيان: "زادت أرباح الشركة بنحو 1.7 مرة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرةً إلى أن التدفق النقدي الحر لأرامكو السعودية زاد 1.6 مرة في 9 أشهر إلى 110.207 مليار دولار".
https://sputnikarabic.ae/20221212/أرامكو-تجري-محادثات-مع-مستثمرين-لتطوير-حقل-غاز-بقيمة-110-مليارات-دولار-1071137434.html
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السعودية, العالم العربي, اقتصاد
السعودية, العالم العربي, اقتصاد

رئيس شركة "أرامكو": من المنتظر أن تتجاوز قيمة الاقتصاد السعودي تريليون دولار لأول مرة

09:22 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEشركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
شركة أرامكو السعودية
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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قال رئيس شركة النفط السعودية "أرامكو"، أمين الناصر، إنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاقتصاد السعودي تريليون دولار لأول مرة.
وأشار خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر ومعرض "اكتفاء"، الذي انطلق اليوم الاثنين ويستمر حتى 2 فبراير/ شباط المقبل، إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وفقا لمنصة "الطاقة".
وأضاف الناصر في كلمته أن شركة "أرامكو" تخطط لاستثمار 1.9 مليار دولار أمريكي في المجال الرقمي، خلال الـ3 السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس شركة "أرامكو" عن إطلاق "أرامكو ديجيتال"، لتعزيز مكانة "أرامكو" في صناعة الطاقة.
أرامكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
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ويعتبر منتدى "اكتفاء"، هو الحدث الأبرز في المنطقة، في مجال سلسلة إمداد الطاقة، وحضر افتتاحه اليوم الاثنين، وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وأعلنت شركة "أرامكو"، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تحقيقها أرباحا قياسية خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الشركة في بيان لها إن "شركة النفط والغاز السعودية الحكومية أرامكو حصلت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، على ربح صافي بلغ نحو 130.342 مليار دولار".
وأضاف البيان: "زادت أرباح الشركة بنحو 1.7 مرة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرةً إلى أن التدفق النقدي الحر لأرامكو السعودية زاد 1.6 مرة في 9 أشهر إلى 110.207 مليار دولار".
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