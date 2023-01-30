https://sputnikarabic.ae/20230130/رئيس-مركز-الشرق-الأوسط-للدراسات-التصعيد-الأمني-في-لبنان-منتظر-ولا-قرار-بالاقتتال-الداخلي-1072880228.html

رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات: التصعيد الأمني في لبنان منتظر ولا قرار بالاقتتال الداخلي

رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات: التصعيد الأمني في لبنان منتظر ولا قرار بالاقتتال الداخلي

اعتبر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث العميد المتقاعد هشام جابر أن وجود السلاح بكثرة في لبنان ينذر إلى حد كبير بخطر اشتباكات محصورة وفردية. 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T13:37+0000

2023-01-30T13:37+0000

2023-01-30T13:37+0000

لبنان

العالم العربي

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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" قال جابر إن "التصعيد الأمني منتظر في لبنان ولكن لن يكون تفجير أمني إلا إذا حصل حادث أمني كاغتيال أو حادث كبير يهز البلد، وإذا بقي الوضع كما هو عليه احتقان في الشارع فسنرى أحداث مثل قطع طرقات، ولكن الوضع الأمني ممسوك حتى الآن".وأكد جابر أن "القوى الأمنية حتى الآن مسيطرة على الوضع الأمني، وإذا توسعت التظاهرات في الشارع يدس فيها على أغلب الظن عناصر مخربين من الممكن أن تقوم بخرق وتدفع القوى الأمنية إلى التصرف بقسوة أكبر وهنا تصبح ككرة الثلج، ولكن أعتقد أن الجيش والقوى الأمنية مستعدين للاحتجاجات في الشارع".كما أوضح أنه "لا يوجد قرار بالاقتتال الداخلي ولا يناسب أحد، لبنان ليس لديه مصلحة في تفجير الوضع الأمني ولا أي جهة أخرى، إنما حوادث ممكن أن تستفز لإحداث وضع أمني ممكنة من قبل أدوات أجنبية تعمل في لبنان، بالإضافة إلى ما قلته عملية كبيرة أمنية تحصل في لبنان موضوع اغتيال من الممكن أن يسبب فوضى وخضة كبيرة في البلد"، مضيفًا أن "هناك قوى لديها مخاوف وتتسلح والسلاح يصل إلى لبنان، وفي لبنان مليون قطعة سلاح وليس فقط لدى الأحزاب السلاح أيضًا لدى الأفراد أيضًا، ووجود السلاح بكثرة في لبنان ينذر إلى حد كبير بخطر اشتباكات محصورة وفردية داخل القرى والأحياء من الممكن أن تحصل ولكن بنفس الوقت القوى الأمنية والجيش مستعدين ويستطيعون السيطرة على الوضع الأمني".وأضاف أنه "إذا أراد المحرك الخارجي للإرهابيين التسبب بفوضى في لبنان، يحركهم وليس فقط يحركهم بل يحرك الجواسيس والعملاء للقيام بعملية اغتيال تكون مدروسة بدقة وهذا الأمر استبعده على الأقل في الوقت الحاضر".كذلك شدد جابر على أن "الفقر يسبب الجرائم الفردية والسرقات"، لافتًا إلى أن "الليرة اللبنانية تنهار يومًا بعد يوم واللعب بالدولار مفهوم من يحركه ويستفيد منه، أكيد الفقر والحاجة يسببان عمليات أمنية خاصة في الليل وعلى الطرق النائية، ولم يحصل حتى الآن في وضح النهار مهاجمة محال أو منازل، وإذا انهار الوضع الاقتصادي أكثر من ذلك نتوقع حوادث سرقات تتناسب معها".

https://sputnikarabic.ae/20230130/جبران-باسيل-يحذر-من-الانهيار-الأمني-في-لبنان-1072863444.html

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