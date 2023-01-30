https://sputnikarabic.ae/20230130/ريابكوف-سنواجه-الولايات-المتحدة-بكل-الوسائل-لمنعها-من-هزيمة-روسيا-1072856877.html
ريابكوف: سنواجه الولايات المتحدة بكل الوسائل لمنعها من هزيمة روسيا
ريابكوف: سنواجه الولايات المتحدة بكل الوسائل لمنعها من هزيمة روسيا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن موسكو ستواجه النهج السياسة الأمريكية المتمثلة بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بكل الوسائل المتاحة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T07:03+0000
2023-01-30T07:03+0000
2023-01-30T07:03+0000
روسيا
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وقال وزير الخارجية الروسي ريابكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "عمليا في جميع المواضيع التي يمكن تصورها من وجهة نظر الحوار مع الولايات المتحدة الوضع الآن مسدود".وتابع ريابكوف "نهج الولايات المتحدة المتبع يقضي بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، مشدداً على أن روسيا سوف تعارض ذلك "بأشد الطرق وبكل الوسائل المتاحة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ريابكوف: سنواجه الولايات المتحدة بكل الوسائل لمنعها من هزيمة روسيا
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن موسكو ستواجه النهج السياسة الأمريكية المتمثلة بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بكل الوسائل المتاحة.
وقال وزير الخارجية الروسي ريابكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "عمليا في جميع المواضيع التي يمكن تصورها من وجهة نظر الحوار مع الولايات المتحدة الوضع الآن مسدود".
وأضاف ريابكوف قائلا "وصلت علاقاتنا إلى هذا الطريق المسدود بسبب خط واشنطن المناهض لروسيا، والذي ظل يتصاعد عاما بعد عام وشهرا بعد شهر على مدى السنوات الماضية والوضع الأمني برمته، بما في ذلك الحد من التسلح، أصبح خطيرا".
وتابع ريابكوف "نهج الولايات المتحدة المتبع يقضي بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، مشدداً على أن روسيا سوف تعارض ذلك "بأشد الطرق وبكل الوسائل المتاحة".