عربي
https://sputnikarabic.ae/20230131/الحكومة-اليمنية-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-إلى-دعم-جهود-تحقيق-السلام-في-البلاد-1072925762.html
الحكومة اليمنية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود تحقيق السلام في البلاد
الحكومة اليمنية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود تحقيق السلام في البلاد
أعربت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن أملها في تركيز الاتحاد الأوروبي جهوده خلال المرحلة المقبلة على دعم عملية السلام في اليمن، وتوسيع تدخلاته الإنسانية... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T15:41+0000
2023-01-31T15:41+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أخبار الاتحاد الأوروبي
الجيش اليمني
أنصار الله
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101494/37/1014943711_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_340fa1c70cc87746d88d4774eef7822c.jpg
وحسب وكالة الأنباء اليمنية، جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل فينالس في عدن.وقال الوزير اليمني "نتطلع إلى تكريس المرحلة المقبلة لدعم عملية السلام وتحقيق التوافق الوطني والسياسي بين جميع الأطراف اليمنية".وأكد باذيب "أهمية زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى عدن ودلالاتها الكبيرة في دعم اليمن واليمنيين، والعملية السياسية وخطة الاستجابة الإنسانية والتنمية". وأعرب عن "تطلع الحكومة اليمنية إلى تعزيز أوجه العلاقات والتعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين والمانحين، وتقديم المزيد من الدعم في مختلف المجالات".كما بحث استعدادات عقد مؤتمر المانحين وحشد الدعم الدولي المطلوب لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2023.من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، "الحرص على دعم عملية السلام في اليمن، وتقديم الدعم السياسي والإنساني ولا سيما خلال المرحلة الراهنة لإنهاء المعاناة وتحقيق السلام".وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221114/الاتحاد-الأوروبي-يخصص-35-مليون-يورو-مساعدات-لصالح-الفئات-الأكثر-ضعفا-في-اليمن-1070167594.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101494/37/1014943711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f1e4f1aa864f0d908e2fd46ec3b207b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, الجيش اليمني, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, الجيش اليمني, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة

الحكومة اليمنية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود تحقيق السلام في البلاد

15:41 GMT 31.01.2023
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Fotolia / Andrea Izzotti
تابعنا عبرTelegram
أعربت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن أملها في تركيز الاتحاد الأوروبي جهوده خلال المرحلة المقبلة على دعم عملية السلام في اليمن، وتوسيع تدخلاته الإنسانية والتنموية لمواجهة تداعيات الصراع المستمر في البلد العربي منذ 8 أعوام.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية، جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل فينالس في عدن.
وقال الوزير اليمني "نتطلع إلى تكريس المرحلة المقبلة لدعم عملية السلام وتحقيق التوافق الوطني والسياسي بين جميع الأطراف اليمنية".

وأكد باذيب "أهمية زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى عدن ودلالاتها الكبيرة في دعم اليمن واليمنيين، والعملية السياسية وخطة الاستجابة الإنسانية والتنمية".
أطفال يمنيون يحضرون دروسًا في مدرسة مؤقتة مع بدء العام الدراسي الجديد في محافظة الحديدة الغربية التي مزقتها الحرب، في 12 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
الاتحاد الأوروبي يخصص 35 مليون يورو مساعدات لصالح الفئات الأكثر ضعفا في اليمن
14 نوفمبر 2022, 16:21 GMT
وأعرب عن "تطلع الحكومة اليمنية إلى تعزيز أوجه العلاقات والتعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين والمانحين، وتقديم المزيد من الدعم في مختلف المجالات".

كما بحث استعدادات عقد مؤتمر المانحين وحشد الدعم الدولي المطلوب لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2023.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، "الحرص على دعم عملية السلام في اليمن، وتقديم الدعم السياسي والإنساني ولا سيما خلال المرحلة الراهنة لإنهاء المعاناة وتحقيق السلام".

وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала