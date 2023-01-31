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https://sputnikarabic.ae/20230131/الرئاسة-الجزائرية-تبون-اتفق-مع-بوتين-على-زيارة-موسكو-في-مايو-المقبل-1072924434.html
الرئاسة الجزائرية: تبون اتفق مع بوتين على زيارة موسكو في مايو المقبل
الرئاسة الجزائرية: تبون اتفق مع بوتين على زيارة موسكو في مايو المقبل
اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على زيارة موسكو في شهر مايو/أيار المقبل. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T15:09+0000
2023-01-31T15:09+0000
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فلاديمير بوتين
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وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، أجرى الرئيسان عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء.وخلال الاتصال، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما آفاق التعاون في مجال الطاقة.وتطرق الرئيسان أيضا إلى الاجتماع المرتقب للجنة الجزائرية-الروسية المشتركة.وتعتبر الجزائر ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب الثلاثة مليارات دولار في 2021.وشهدت الآونة الأخيرة جولات متبادلة لمسؤولي البلدين، كان آخرها زيارة نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف، السبت الماضي، الجزائر، ولقائه وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، حيث جرى بحث مجالات الشراكة الصناعية الممكنة، خاصة في مجال الصناعات الميكانيكية والصيدلانية، والصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية.
https://sputnikarabic.ae/20230131/بوتين-والرئيس-الجزائري-يؤكدان-استعدادهما-للعمل-في-أسواق-الطاقة-العالمية-1072920218.html
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الجزائر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم العربي
الجزائر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم العربي

الرئاسة الجزائرية: تبون اتفق مع بوتين على زيارة موسكو في مايو المقبل

15:09 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
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اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على زيارة موسكو في شهر مايو/أيار المقبل.
وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، أجرى الرئيسان عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما آفاق التعاون في مجال الطاقة.

وتطرق الرئيسان أيضا إلى الاجتماع المرتقب للجنة الجزائرية-الروسية المشتركة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
بوتين والرئيس الجزائري يؤكدان استعدادهما للعمل في أسواق الطاقة العالمية
13:49 GMT

كما اتفقا، على زيارة الدولة، التي سيقوم بها الرئيس الجزائري إلى روسيا، في شهر مايو المقبل.

وتعتبر الجزائر ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب الثلاثة مليارات دولار في 2021.

وشهدت الآونة الأخيرة جولات متبادلة لمسؤولي البلدين، كان آخرها زيارة نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف، السبت الماضي، الجزائر، ولقائه وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، حيث جرى بحث مجالات الشراكة الصناعية الممكنة، خاصة في مجال الصناعات الميكانيكية والصيدلانية، والصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية.
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