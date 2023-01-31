الرئاسة الجزائرية: تبون اتفق مع بوتين على زيارة موسكو في مايو المقبل
© AFP 2023 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على زيارة موسكو في شهر مايو/أيار المقبل.
وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، أجرى الرئيسان عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما آفاق التعاون في مجال الطاقة.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى الاجتماع المرتقب للجنة الجزائرية-الروسية المشتركة.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى الاجتماع المرتقب للجنة الجزائرية-الروسية المشتركة.
كما اتفقا، على زيارة الدولة، التي سيقوم بها الرئيس الجزائري إلى روسيا، في شهر مايو المقبل.
وتعتبر الجزائر ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب الثلاثة مليارات دولار في 2021.
وشهدت الآونة الأخيرة جولات متبادلة لمسؤولي البلدين، كان آخرها زيارة نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف، السبت الماضي، الجزائر، ولقائه وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، حيث جرى بحث مجالات الشراكة الصناعية الممكنة، خاصة في مجال الصناعات الميكانيكية والصيدلانية، والصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية.
وشهدت الآونة الأخيرة جولات متبادلة لمسؤولي البلدين، كان آخرها زيارة نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف، السبت الماضي، الجزائر، ولقائه وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، حيث جرى بحث مجالات الشراكة الصناعية الممكنة، خاصة في مجال الصناعات الميكانيكية والصيدلانية، والصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية.