https://sputnikarabic.ae/20230131/الرئيس-التونسي-يمدد-حالة-الطوارئ-في-البلاد-حتى-نهاية-2023-1072933226.html
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية 2023
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية 2023
مدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T20:29+0000
2023-01-31T20:29+0000
2023-01-31T20:29+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وذكر موقع "موزاييك إف إم"، أن الرئيس التونسي أصدر أمرا رئاسيا بتمديد حال الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام.وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية، ومع استمرار الحراك الاجتماعي منذ ثورة عام 2011.ويواجه الرئيس التونسي انتقادات واسعة من معارضيه، وصلت إلى حد التشكيك في شعبيته والمطالبة بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.ويأتي ذلك بعد تسجيل نسبة مشاركة متدنية لم تتعدى 11.4% في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي دعا إليها.لكن سعيد، اعتبر أن الإقبال المتدني، يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب "العبث" الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته.
https://sputnikarabic.ae/20230130/الرئيس-التونسي-يجري-تعديلا-وزاريا-في-حكومة-نجلاء-بودن-1072895978.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية 2023
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مدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد.
وذكر
موقع "موزاييك إف إم"، أن الرئيس التونسي أصدر أمرا رئاسيا بتمديد حال الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام.
وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية، ومع استمرار الحراك الاجتماعي منذ ثورة عام 2011.
ويواجه الرئيس التونسي انتقادات واسعة من معارضيه، وصلت إلى حد التشكيك في شعبيته والمطالبة بعزله
من منصبه وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
ويأتي ذلك بعد تسجيل نسبة مشاركة متدنية لم تتعدى 11.4%
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي دعا إليها.
لكن سعيد، اعتبر أن الإقبال المتدني، يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب "العبث" الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته.