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الرئيس التونسي يجري تعديلا وزاريا في حكومة نجلاء بودن
الرئيس التونسي يجري تعديلا وزاريا في حكومة نجلاء بودن
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إجراء تعديلا جزئي على حكومة نجلاء بودن. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T20:51+0000
2023-01-30T20:51+0000
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وبحسب بيان للرئاسة التونسية، "شمل التعديل، محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا للسيد فتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة".يأتي ذالك بعد يوم من إجراء الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية التونسية، والتي بلغت نسبة الإقبال فيها 11.3 %، بحسب البيانات الرسمية التي أعلن عنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاورق بوعسكر.ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن بوعسكر قوله إن "مساء الأحد 29 يناير/ كانون الثاني 2023، أن نسبة التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغت 11.3%".وكان بوعسكر، قد صرح خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن "نسبة الإقبال على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 131 دائرة بلغت إلى حدود الساعة الثالثة عصرا 7.73 % أي ما يعادل 606 آلاف و731 ناخب وناخبة قاموا بالاقتراع".وفي الدور الأول من الانتخابات التي جرت يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فاز 23 مرشحا فقط، من بينهم 3 نساء ترشحن عن دوائر انتخابية بالخارج، في حين بقيت 7 دوائر بالخارج شاغرة نظرا لعدم تسجيل أي ترشح فيها بسبب الشروط المعقدة الواردة في القانون الانتخابي.ويتوقع مراقبون تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية، التي تجرى وسط أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، أثقلت كاهل التونسيين، حيث لم يشارك في الدور الأول من الاقتراع سوى 11% من جملة 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل في قاعدة بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230117/حزبي-تونسي-نخشى-تأجيل-انتخابات-2024-الرئاسية-1072378443.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الرئيس التونسي يجري تعديلا وزاريا في حكومة نجلاء بودن

20:51 GMT 30.01.2023
© Photo / Tunisian Presidencyرئيس الجمهورية التونسية يستقبل نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة بقصر قرطاج
رئيس الجمهورية التونسية يستقبل نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة بقصر قرطاج - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Photo / Tunisian Presidency
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قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إجراء تعديلا جزئي على حكومة نجلاء بودن.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، "شمل التعديل، محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا للسيد فتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة".
يأتي ذالك بعد يوم من إجراء الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية التونسية، والتي بلغت نسبة الإقبال فيها 11.3 %، بحسب البيانات الرسمية التي أعلن عنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاورق بوعسكر.
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
حزبي تونسي: نخشى تأجيل انتخابات 2024 الرئاسية
17 يناير, 10:32 GMT
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن بوعسكر قوله إن "مساء الأحد 29 يناير/ كانون الثاني 2023، أن نسبة التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغت 11.3%".
وكان بوعسكر، قد صرح خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن "نسبة الإقبال على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 131 دائرة بلغت إلى حدود الساعة الثالثة عصرا 7.73 % أي ما يعادل 606 آلاف و731 ناخب وناخبة قاموا بالاقتراع".
وفي الدور الأول من الانتخابات التي جرت يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فاز 23 مرشحا فقط، من بينهم 3 نساء ترشحن عن دوائر انتخابية بالخارج، في حين بقيت 7 دوائر بالخارج شاغرة نظرا لعدم تسجيل أي ترشح فيها بسبب الشروط المعقدة الواردة في القانون الانتخابي.
ويتوقع مراقبون تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية، التي تجرى وسط أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، أثقلت كاهل التونسيين، حيث لم يشارك في الدور الأول من الاقتراع سوى 11% من جملة 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل في قاعدة بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
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