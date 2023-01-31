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https://sputnikarabic.ae/20230131/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعترف-بأنها-لن-تكون-قادرة-على-صد-الصواريخ-الإيرانية-1072900145.html
القوات المسلحة الأوكرانية تعترف بأنها لن تكون قادرة على صد الصواريخ الإيرانية
القوات المسلحة الأوكرانية تعترف بأنها لن تكون قادرة على صد الصواريخ الإيرانية
أعلن يوري إغنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، على الهواء على قناة "رادا" التلفزيونية، أن أوكرانيا لا تملك الوسائل الكفيلة بمواجهة الصواريخ... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T06:06+0000
2023-01-31T06:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال إغنات "روسيا لا تزال مستعدة للحصول على الطائرات المسيرة وصواريخ "فتح" و"ذو الفقار" من إيران. هذه صواريخ باليستية. ليس لدينا الوسائل لصدها".واتهمت الدول الغربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة. ونفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات. وأشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل بضعة أشهر من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. كما نفى المعلومات حول إرسال صواريخ للجانب الروسي.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن القوات المسلحة لا تستخدم سوى المعدات الروسية أثناء الأعمال القتالية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات المسلحة الأوكرانية تعترف بأنها لن تكون قادرة على صد الصواريخ الإيرانية

06:06 GMT 31.01.2023
© AP Photo / Vahid Reza Alaeiصاروخ فضاء إيراني يحمل القمر الصناعي سفير عام 2011
صاروخ فضاء إيراني يحمل القمر الصناعي سفير عام 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Vahid Reza Alaei
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أعلن يوري إغنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، على الهواء على قناة "رادا" التلفزيونية، أن أوكرانيا لا تملك الوسائل الكفيلة بمواجهة الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وقال إغنات "روسيا لا تزال مستعدة للحصول على الطائرات المسيرة وصواريخ "فتح" و"ذو الفقار" من إيران. هذه صواريخ باليستية. ليس لدينا الوسائل لصدها".

ووفقا له، من أجل "هزيمة التهديدات الباليستية، تحتاج أوكرانيا إلى أنظمة دفاع جوي"، مثل أحدث جيل من المنظومة الأمريكية باتريوت "PAC-3" و"SAMP/T" فرنسية الصنع.

واتهمت الدول الغربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة. ونفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات. وأشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل بضعة أشهر من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. كما نفى المعلومات حول إرسال صواريخ للجانب الروسي.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن القوات المسلحة لا تستخدم سوى المعدات الروسية أثناء الأعمال القتالية.
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