https://sputnikarabic.ae/20230131/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-ضد-أشخاص-ومؤسسات-متعلقة-بالانقلاب-في-ميانمار--1072935890.html
الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات متعلقة بالانقلاب في ميانمار
الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات متعلقة بالانقلاب في ميانمار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 6 مواطني ميانمار و3 شركات لهم علاقة بالانقلاب العسكري الذي حدث في عام 2021. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T22:26+0000
2023-01-31T22:26+0000
2023-01-31T22:26+0000
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. ووفقاً للوزارة، تم إدراج على قوائم العقوبات 6 أشخاص، بما فيهم وزير الطاقة، مديري شركة ميانمار للنفط والغاز وعدد من مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وأعضاء أسرهم، إلى جانب شركتين للتعدين ولجنة الانتخابات.وبحسب الوزارة، تفرض الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع حكومتي كندا وبريطانيا وتأتي بمناسبة مرور عامين على الانقلاب العسكري في ميانمار.وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا "باتخاذ إجراءات" ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
https://sputnikarabic.ae/20221230/حكم-إضافي-على-رئيسة-ميانمار-السابقة-بالسجن-7-سنوات--1071755637.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات متعلقة بالانقلاب في ميانمار
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 6 مواطني ميانمار و3 شركات لهم علاقة بالانقلاب العسكري الذي حدث في عام 2021.
واشنطن – سبوتنيك
. ووفقاً للوزارة، تم إدراج على قوائم العقوبات 6 أشخاص، بما فيهم وزير الطاقة، مديري شركة ميانمار للنفط والغاز وعدد من مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وأعضاء أسرهم، إلى جانب شركتين للتعدين ولجنة الانتخابات.
30 ديسمبر 2022, 06:55 GMT
وبحسب الوزارة، تفرض الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع حكومتي كندا وبريطانيا وتأتي بمناسبة مرور عامين على الانقلاب العسكري في ميانمار.
وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا "باتخاذ إجراءات" ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.