https://sputnikarabic.ae/20230131/اليمن-مقتل-قيادي-في-القاعدة-وشقيقه-إثر-غارة-أمريكية-على-محافظة-مأرب-1072898519.html

اليمن.. مقتل قيادي في "القاعدة" وشقيقه إثر غارة أمريكية على محافظة مأرب

اليمن.. مقتل قيادي في "القاعدة" وشقيقه إثر غارة أمريكية على محافظة مأرب

لقي قيادي بارز في تنظيم القاعدة (محظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، مصرعه إثر غارة جوية شنتها طائرة من دون طيار أمريكية خلال الساعات الماضية، في محافظة مأرب... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T03:45+0000

2023-01-31T03:45+0000

2023-01-31T03:45+0000

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القاهرة - سبوتنيك .وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" إن طائرة من دون طيار أمريكية قصفت بغارة سيارة صغيرة كان يستقلها القيادي في "القاعدة" المكنى "حسان الحضرمي" وشقيقه لحظة توقفهما في محطة وقود بمنطقة الصمدة بمديرية وداي عبيدة شرق مدينة مأرب.وأشار إلى أن عملية الاستهداف هي الثانية خلال نحو شهرين، إذ نجا القيادي بـ تنظيم القاعدة "الحضرمي"، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من قصف مماثل استهدف منزلاً كان يسكنه في منطقة حدباء آل عوشان بمديرية الوادي شرق مدينة مأرب.وسبق أن نفذت طائرات درونز أمريكية عمليات استهداف قيادات وعناصر في "القاعدة" بمحافظة مأرب اليمنية، بينها غارة جوية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020، أسفرت عن مقتل عنصر من التنظيم في مديرية الوادي، وذلك بعد أيام من قصف جوي مماثل استهدف سيارة على متنها عنصران من "القاعدة" في المديرية ذاتها.ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام، في توسيع نفوذه وتكثيف تحركات عناصره في عدد من مناطق البلد العربي، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية ما يخلف غالباً ضحايا في صفوفها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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