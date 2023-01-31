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https://sputnikarabic.ae/20230131/بولسونارو-يطلب-الحصول-على-تأشيرة-للبقاء-في-أمريكا-رغم-تعهده-بالعودة-إلى-البرازيل-1072905721.html
بولسونارو يطلب الحصول على تأشيرة للبقاء في أمريكا رغم تعهده بالعودة إلى البرازيل
بولسونارو يطلب الحصول على تأشيرة للبقاء في أمريكا رغم تعهده بالعودة إلى البرازيل
قدم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، طلبا للحصول على تأشيرة لستة أشهر إضافية للبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية التي غادر إليها قبل يومين من تنصيب... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T08:28+0000
2023-01-31T09:33+0000
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وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يخضع للتحقيق لدوره في الهجوم على القصر الرئاسي ومقر الكونغرس والمحكمة العليا في برازيليا، طلب الحصول على تأشيرة لمدة 6 أشهر للإقامة في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه محاموه.وغادر الرئيس البرازيلي السابق إلى فلوريدا قبل يومين من تنصيب خلفه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، وستنتهي صلاحية تأشيرته الحالية قريبا، وفقا لشركة المحاماة "إيه جي إميغرايشن".وكانت النيابة البرازيلية طلبت من المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو، بعد اقتحام أنصاره مقارّ السلطة في برازيليا العاصمة في الـ8 من الشهر الجاري.وأوضحت النيابة العامة في بيان، بأن بولسونارو المقيم حاليا في الولايات المتحدة منذ نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في البلاد.يذكر أن أنصار بولسونارو اقتحموا حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني قبل نحو أسبوع، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.في غضون ذلك، سافر بولسونارو إلى الولايات المتحدة عشية نهاية فترة ولايته، وتجنب تمرير الوشاح الرئاسي إلى الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عند تنصيبه. حتى الآن، لم يتم التحقيق معه رسميا بشأن أعمال التخريب يوم الأحد.مع ذلك ينفي بولسونارو، المسؤولية عن تشجيع مثيري الشغب على اقتحام المقار الحكومية، ويقول إنه لطالما احترم الدستور وحكم القانون.
https://sputnikarabic.ae/20230113/البرازيل-لم-نتوجه-إلى-واشنطن-بخصوص-الرئيس-السابق-بولسونارو-1072246082.html
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أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتحام الكونغرس
أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتحام الكونغرس

بولسونارو يطلب الحصول على تأشيرة للبقاء في أمريكا رغم تعهده بالعودة إلى البرازيل

08:28 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 09:33 GMT 31.01.2023)
© AFP 2023 / FILIPE ARAUJOالرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / FILIPE ARAUJO
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قدم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، طلبا للحصول على تأشيرة لستة أشهر إضافية للبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية التي غادر إليها قبل يومين من تنصيب خلفه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يخضع للتحقيق لدوره في الهجوم على القصر الرئاسي ومقر الكونغرس والمحكمة العليا في برازيليا، طلب الحصول على تأشيرة لمدة 6 أشهر للإقامة في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه محاموه.
وغادر الرئيس البرازيلي السابق إلى فلوريدا قبل يومين من تنصيب خلفه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، وستنتهي صلاحية تأشيرته الحالية قريبا، وفقا لشركة المحاماة "إيه جي إميغرايشن".
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وكانت النيابة البرازيلية طلبت من المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو، بعد اقتحام أنصاره مقارّ السلطة في برازيليا العاصمة في الـ8 من الشهر الجاري.
وأوضحت النيابة العامة في بيان، بأن بولسونارو المقيم حاليا في الولايات المتحدة منذ نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في البلاد.
يذكر أن أنصار بولسونارو اقتحموا حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني قبل نحو أسبوع، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
في غضون ذلك، سافر بولسونارو إلى الولايات المتحدة عشية نهاية فترة ولايته، وتجنب تمرير الوشاح الرئاسي إلى الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عند تنصيبه. حتى الآن، لم يتم التحقيق معه رسميا بشأن أعمال التخريب يوم الأحد.
مع ذلك ينفي بولسونارو، المسؤولية عن تشجيع مثيري الشغب على اقتحام المقار الحكومية، ويقول إنه لطالما احترم الدستور وحكم القانون.
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