عربي
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/خبير-مطارات-الناتو-ستكون-هدفا-مشروعا-لروسيا-حال-استخدمها-في-الصراع-بأوكرانيا-1072910430.html
خبير: مطارات الناتو ستكون هدفا مشروعا لروسيا حال استخدمها في الصراع بأوكرانيا
خبير: مطارات الناتو ستكون هدفا مشروعا لروسيا حال استخدمها في الصراع بأوكرانيا
حذر رئيس قسم المعاهدات الدولية السابق بوزارة الدفاع الروسية، الفريق يفغيني بوزينسكي، اليوم الثلاثاء، من أن "مطارات دول الناتو ستكون هدفا مشروعا لروسيا وفقًا... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T10:09+0000
2023-01-31T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
روسيا
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543478_0:0:1873:1054_1920x0_80_0_0_9f492600ef450b9b5c004f4fe2c5f546.jpg
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال بوزينسكي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "إذا قررت كييف استخدام الطيران، فيمكنها البدء من مطارات الناتو القريبة (في رومانيا أو بولندا، مثلا، ولكن في هذه الحالة، أنا مقتنع تماما بأنه من وجهة نظر القانون الدولي، ستصبح هذه المطارات هدفا مشرعا للتدمير، ومن ثم ليفكر الأمريكيون أنفسهم في كيفية الرد على هذا سواء بالذهاب للحرب أو إخبار الحلفاء، هذا شأنكم الخاص، تعاملوا مع الروس بأنفسكم".ورجح أنه "في حال نقلت الطائرات إلى أوكرانيا، فإن الناتو سيوفر مطاراته الخاصة في البلدان المجاورة لاستخدامها"، مشيراً إلى أن هذا "يرجع إلى خروج المطارات العسكرية الأوكرانية عن العمل منذ بداية العملية الخاصة".وفي وقت سابق، أفاد مكتب فلاديمير زيلينسكي، بأنه بعد إعلان الدول الغربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بدبابات، بدأ بطلب مساعدات على شكل طائرات وصواريخ.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230130/بايدن-يعلن-عدم-إرسال-مقاتلات--إف-16-إلى-أوكرانيا-1072897133.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543478_0:0:1615:1211_1920x0_80_0_0_f8bd0c1a73f60b7df8dd73f5ce77bcdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, روسيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, روسيا, الناتو

خبير: مطارات الناتو ستكون هدفا مشروعا لروسيا حال استخدمها في الصراع بأوكرانيا

10:09 GMT 31.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حذر رئيس قسم المعاهدات الدولية السابق بوزارة الدفاع الروسية، الفريق يفغيني بوزينسكي، اليوم الثلاثاء، من أن "مطارات دول الناتو ستكون هدفا مشروعا لروسيا وفقًا للقانون الدولي، في حال تم استخدامها كقواعد للطيران الأوكراني".
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال بوزينسكي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "إذا قررت كييف استخدام الطيران، فيمكنها البدء من مطارات الناتو القريبة (في رومانيا أو بولندا، مثلا، ولكن في هذه الحالة، أنا مقتنع تماما بأنه من وجهة نظر القانون الدولي، ستصبح هذه المطارات هدفا مشرعا للتدمير، ومن ثم ليفكر الأمريكيون أنفسهم في كيفية الرد على هذا سواء بالذهاب للحرب أو إخبار الحلفاء، هذا شأنكم الخاص، تعاملوا مع الروس بأنفسكم".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
بايدن يعلن عدم نيته إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
أمس, 21:59 GMT
ورجح أنه "في حال نقلت الطائرات إلى أوكرانيا، فإن الناتو سيوفر مطاراته الخاصة في البلدان المجاورة لاستخدامها"، مشيراً إلى أن هذا "يرجع إلى خروج المطارات العسكرية الأوكرانية عن العمل منذ بداية العملية الخاصة".
وفي وقت سابق، أفاد مكتب فلاديمير زيلينسكي، بأنه بعد إعلان الدول الغربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بدبابات، بدأ بطلب مساعدات على شكل طائرات وصواريخ.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:09 GMT
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала