https://sputnikarabic.ae/20230131/خبير-مطارات-الناتو-ستكون-هدفا-مشروعا-لروسيا-حال-استخدمها-في-الصراع-بأوكرانيا-1072910430.html

خبير: مطارات الناتو ستكون هدفا مشروعا لروسيا حال استخدمها في الصراع بأوكرانيا

خبير: مطارات الناتو ستكون هدفا مشروعا لروسيا حال استخدمها في الصراع بأوكرانيا

حذر رئيس قسم المعاهدات الدولية السابق بوزارة الدفاع الروسية، الفريق يفغيني بوزينسكي، اليوم الثلاثاء، من أن "مطارات دول الناتو ستكون هدفا مشروعا لروسيا وفقًا... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T10:09+0000

2023-01-31T10:09+0000

2023-01-31T10:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال بوزينسكي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "إذا قررت كييف استخدام الطيران، فيمكنها البدء من مطارات الناتو القريبة (في رومانيا أو بولندا، مثلا، ولكن في هذه الحالة، أنا مقتنع تماما بأنه من وجهة نظر القانون الدولي، ستصبح هذه المطارات هدفا مشرعا للتدمير، ومن ثم ليفكر الأمريكيون أنفسهم في كيفية الرد على هذا سواء بالذهاب للحرب أو إخبار الحلفاء، هذا شأنكم الخاص، تعاملوا مع الروس بأنفسكم".ورجح أنه "في حال نقلت الطائرات إلى أوكرانيا، فإن الناتو سيوفر مطاراته الخاصة في البلدان المجاورة لاستخدامها"، مشيراً إلى أن هذا "يرجع إلى خروج المطارات العسكرية الأوكرانية عن العمل منذ بداية العملية الخاصة".وفي وقت سابق، أفاد مكتب فلاديمير زيلينسكي، بأنه بعد إعلان الدول الغربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بدبابات، بدأ بطلب مساعدات على شكل طائرات وصواريخ.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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