لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المصري

وقال لافروف خلال المؤتمر، إنه تم تبادل بضائع بين بلدين بقيمة بلغت أكثر من 6 مليارات دولار.
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في العاصمة موسكو.
11:51 GMT 31.01.2023
شكري: بحثت مع وزير الخارجية الأمريكي النزاع في أوكرانيا، كذلك ناقشت هذه القضية مع الوزير لافروف، ومصر تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع.
11:50 GMT 31.01.2023
لافروف: تم الآن الاتفاق مبدأيا للانضمام إلى العمل باتجاه التسوية في سوريا، روسيا وتركيا وإيران هم أطراف ترويكا صيغة أستانا، ومن المنطقي أن الاتصالات القادمة حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا بمشاركة إيران.
11:46 GMT 31.01.2023
لافروف: نحن ندعم اهتمام أردوغان حول تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري وسوريا عموما.
11:45 GMT 31.01.2023
لافروف: علينا الاعتراف أن حلف الناتو متورط مباشرة في الحرب الهجينة ضد روسيا في أوكرانيا، والقوات الروسية والقيادة تتبع كل التدابير اللازمة لإفشال المخططات الغربية وستنجح بذلك.
11:43 GMT 31.01.2023
لافروف: نتابع ضخ الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا بما فيها الهجومية وننخذ اللازم لعدم السماح بتحويل أوكرانيا إلى تهديد أكبر خطورة، ونسعى لمنع تحول الأجندة السياسية في أوكرانيا ضد السكان الروس أو أصحاب الثقافة الروسية.
11:41 GMT 31.01.2023
لافروف: تحدثنا عن التحضيرات للقمة الأفريقية الروسية المقررة في نهاية يوليو.
11:40 GMT 31.01.2023
لافروف: تحدثنا عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.
11:40 GMT 31.01.2023
لافروف: تحدثنا عن الوضع في ليبيا لتشكيل مجموعة لحل القضية الليبية، وبحثنا الوضع السوري وحق السوريين في اختيار مصيرهم.
11:39 GMT 31.01.2023
لافروف: تحدثنا عن تطوير العلاقات بين البلدين بما يخص مواضيع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية.
11:38 GMT 31.01.2023
شكري: نعتز بمناسبة مرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية الثنائية مع روسيا.
11:36 GMT 31.01.2023
شكري: سوف نستمر في تواصلنا الوثيق مع روسيا ونسمتر بالتنسيق الوثيق والعمل المشترك على أساس المصالح المشترك والتاريخ الطويل الذي يعد الأرضية لهذه العلاقة.
11:36 GMT 31.01.2023
شكري: تناولنا الوضع في سوريا وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأكدنا على عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري وأكدنا أن تواجد القوات الأجنبية لا تتوافق مع قوانين الأمم المتحدة.
11:33 GMT 31.01.2023
شكري: ناقشنا الوضع الإقليمي، وتم تناول الوضع الأوكراني باستفاضة، كما ناقشنا الوضع الفلسطيني وضرورة إيجاد حل سياسي.
11:32 GMT 31.01.2023
شكري: حجم التبادل التجاري مع روسيا في تزايد.
11:32 GMT 31.01.2023
شكري: بحثنا العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها لما في مصالح البلدين وتنفيذ المشروعات والتنمية الاقتصادية.
11:31 GMT 31.01.2023
شكري: تناولنا الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبذلها مثر لإيجاد توافق ليبي- ليبي يؤدي لانتهاء المرحلة الانتقالية ويقود إلى انتخابات يختار فيها الشعب الليبي حكومة تخدم مصالحه وتؤدي لإجلاء القوات الأجنبية والميليشيات وتعيد للشعب الليبي مقدراته.