https://sputnikarabic.ae/20230131/لافروف-يكشف-عن-فحوى-رسالة-بلينكن-التي-نقلها-إليه-الوزير-المصري-سامح-شكري-1072916758.html
لافروف يكشف عن فحوى رسالة بلينكن التي نقلها إليه وزير الخارجية المصري
لافروف يكشف عن فحوى رسالة بلينكن التي نقلها إليه وزير الخارجية المصري
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه تلقى من وزير الخارجية المصري سامح شكري "رسالة محددة" من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن أوكرانيا، الذي... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T12:30+0000
2023-01-31T12:30+0000
2023-01-31T12:54+0000
روسيا
سيرغي لافروف
زيارة
سامح شكري
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في موسكو اليوم الثلاثاء: "قال السيد الوزير (خارجية مصر) إنه نقل رسالة معينة من وزير الخارجية بلينكن الذي كان في زيارة للقاهرة مؤخرا. وأنا أؤكد ذلك. لقد قلنا دائما أن روسيا مستعدة للاستماع إلى أي اقتراح جاد، أؤكد هذه الكلمة، الاقتراح الذي يهدف إلى حل الوضع الحالي برمته في سياقه الشامل، وفي هذا الصدد، سمعنا مرة أخرى رسالة نقلت من خلال السيد الوزير مفادها بأن على روسيا أن تتوقف، ويجب أن تغادر، وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام".ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة، بالإضافة إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، بكل من سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، لمناقشة مجمل ملفات العلاقات الثنائية، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/لافروف-نقدر-الموقف-المصري-العقلاني-تجاه-القضايا-الإقليمية-1072912967.html
https://sputnikarabic.ae/20230131/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-المصري-1072913725.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف, زيارة, سامح شكري
روسيا, سيرغي لافروف, زيارة, سامح شكري
لافروف يكشف عن فحوى رسالة بلينكن التي نقلها إليه وزير الخارجية المصري
12:30 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه تلقى من وزير الخارجية المصري سامح شكري "رسالة محددة" من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن أوكرانيا، الذي التقى الوزير المصري في القاهرة قبل يومين.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في موسكو اليوم الثلاثاء: "قال السيد الوزير (خارجية مصر) إنه نقل رسالة معينة من وزير الخارجية بلينكن الذي كان في زيارة للقاهرة مؤخرا. وأنا أؤكد ذلك. لقد قلنا دائما أن روسيا مستعدة للاستماع إلى أي اقتراح جاد، أؤكد هذه الكلمة، الاقتراح الذي يهدف إلى حل الوضع الحالي برمته في سياقه الشامل، وفي هذا الصدد، سمعنا مرة أخرى رسالة نقلت من خلال السيد الوزير مفادها بأن على روسيا أن تتوقف، ويجب أن تغادر، وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام".
"توني بلينكن لم ينقل الجزء الثاني من هذه المكالمة. لكن الجزء الثاني من المكالمة- وهذه هي المصلحة الحقيقية للولايات المتحدة والغرب - صرح بها الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ عندما كان في جمهورية كوريا قال ستولتنبرغ في إحدى خطاباته إن روسيا يجب أن تخسر ويجب هزيمة روسيا ولا يمكن للغرب أن يسمح لأوكرانيا بالخسارة، لأن الغرب سيخسر، وسيخسر العالم كله، كما قال ستولتنبرغ. بقية العالم، آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة، بالإضافة إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، بكل من سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، لمناقشة مجمل ملفات العلاقات الثنائية، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين.