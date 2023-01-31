https://sputnikarabic.ae/20230131/مجلة-علمية-وحش-صاحب-القدم-الكبيرة-موجود-وهذه-حقيقته-فيديو--1072909824.html

مجلة علمية: وحش صاحب "القدم الكبيرة" موجود وهذه حقيقته... فيديو

مجلة علمية: وحش صاحب "القدم الكبيرة" موجود وهذه حقيقته... فيديو

كشفت مجلة علمية في تقرير لها نشر، اليوم الثلاثاء، عن طبيعة وحقيقة الوحش الأسطوري الذي سجل مشاهدته في أكثر من مناسبة حول العالم، لكن لم يتجرأ أحد من الاقتراب... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

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ورصد الكثير من المواطنين حول العالم مشاهد غريبة لما قيل إنه "وحش" غريب الأطوار أخذ الكثير من الألقاب منها "صاحب القدم الكبيرة"، ومع ذلك، لم يتجرأ أحد من الاقتراب منه والتحديق في وجهه لمعرفة حقيقة هذا المخلوق الأسطوري البسيطة.وأظهرت عالمة بيانات تدعى فلوي فوكسون أن معظم مشاهدات "Bigfoot" أو صاحب القدم الكبيرة، التي سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كانت على الأرجح دببة سوداء تتجول على أرجلها الخلفية فقط، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.وبحسب المقال، فإن هذا التفسير ليس الأول حول إمكانية أن تكون هذه الدببة هي "صاحبة القدم الكبيرة".وفي عام 2005، قارن أحد العلماء أعداد الدب الأسود المتوقعة مع مشاهدات المبلغ عنها في الركن الشمالي الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، خلص إلى أن نوعًا من الحيوانات غير الدب الأسود الأمريكي مسؤول عن مشاهدة هذا المخلوق الأسطوري.توسعت فوكسون في عملية التحليل لتشمل جميع الأماكن في أمريكا وكندا حيث تعيش الدببة السوداء والبشر بالقرب من بعضهم بعض، بحسب البحث المنشور في مجلة "bioRxiv " العلمية.ولاحظت الباحثة أنه في المناطق التي فيها أعداد كبيرة من الدببة السوداء والبشر، تم تسجيل المزيد من مشاهدات لصاحب القدم الكبيرة، الأمر الذي أكد صحة نظريتها.

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