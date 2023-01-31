https://sputnikarabic.ae/20230131/مزايا-دبابة-تي-80-الروسية-في-الهجوم-1072899596.html
مزايا دبابة "تي-80" الروسية في الهجوم
مزايا دبابة "تي-80" الروسية في الهجوم
قال قائد فرقة الدبابات "أرتساخ" إن الدبابة الروسية "تي-80" تظهر نفسها بشكل جيد في الهجوم، إذ تبدأ بالتسخين وبالعمل بسرعة، وتقترب أيضًا من العدو بصمت تقريبًا. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T05:33+0000
2023-01-31T05:33+0000
2023-01-31T05:33+0000
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "تنطلق بسرعة، تسخن لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، وعندما تذهب للهجوم، لا تصدر صوتا تقريبا. عندما تقترب جدًا، بمقدار 100-200 متر، عندها فقط يمكن للعدو سماعها. لكنها تغادر بصوت عالي".تم تطوير دبابة القتال الرئيسية "تي-80" بمدفع أملس عيار 125 ملم كتطوير للدبابة "تي-64أ". دخلت الخدمة عام 1976.كان اختلافها الرئيسي عن الدبابات السوفيتية التسلسلية الأخرى هو استخدام محطة طاقة توربينية غازية واحدة بقوة 1000 حصان. بالإضافة إلى ذلك، كانت "تي-80" أول من استخدم الحماية الديناميكية المدمجة. ويتألف طاقم الدبابة من ثلاثة أشخاص.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مزايا دبابة "تي-80" الروسية في الهجوم
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قال قائد فرقة الدبابات "أرتساخ" إن الدبابة الروسية "تي-80" تظهر نفسها بشكل جيد في الهجوم، إذ تبدأ بالتسخين وبالعمل بسرعة، وتقترب أيضًا من العدو بصمت تقريبًا.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "تنطلق بسرعة، تسخن لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، وعندما تذهب للهجوم، لا تصدر صوتا تقريبا. عندما تقترب جدًا، بمقدار 100-200 متر، عندها فقط يمكن للعدو سماعها. لكنها تغادر بصوت عالي".
تم تطوير دبابة القتال الرئيسية "تي-80" بمدفع أملس عيار 125 ملم كتطوير للدبابة "تي-64أ". دخلت الخدمة عام 1976.
كان اختلافها الرئيسي عن الدبابات السوفيتية التسلسلية الأخرى هو استخدام محطة طاقة توربينية غازية واحدة بقوة 1000 حصان. بالإضافة إلى ذلك، كانت "تي-80" أول من استخدم الحماية الديناميكية المدمجة. ويتألف طاقم الدبابة من ثلاثة أشخاص.