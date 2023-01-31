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https://sputnikarabic.ae/20230131/وزيرا-خارجية-روسيا-وأذربيجان-يبحثان-سبل-تسوية-الوضع-حول-ممر-لاتشين-1072930053.html
وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يبحثان سبل تسوية الوضع حول ممر "لاتشين"
وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يبحثان سبل تسوية الوضع حول ممر "لاتشين"
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، باتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، سبل تسوية الوضع حول ممر "لاتشين". 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T18:01+0000
2023-01-31T18:01+0000
روسيا
أذربيجان
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، واصل الوزيران بحث سبل تسوية الوضع حول ممر لاتشين".وأردف البيان: "تم التأكيد على أهمية استئناف العمل على جميع مسارات التطبيع الأذربيجاني الأرمني على أساس الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا".ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في17 يناير/ كانون الثاني، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إلى التعجيل بفتح حركة المرور على طول ممر لاتشين، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية :"ناقش الوزيران عددًا من قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي. وشدد الجانب الروسي على الحاجة لفتح كامل لحركة المرور في أقرب وقت ممكن على طول ممر لاتشين، وفقًا للمعايير المحددة في البيان الثلاثي رفيع المستوى الصادر في 9 نوفمبر 2020".وأشير إلى أنه تم التأكيد أيضًا على أهمية التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين بشأن جميع القضايا ذات الصلة من أجل استئناف العمل الشامل على المسارات الرئيسية للتطبيع الأذربيجاني الأرميني على أساس الاتفاقات بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.
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روسيا, أذربيجان
روسيا, أذربيجان

وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يبحثان سبل تسوية الوضع حول ممر "لاتشين"

18:01 GMT 31.01.2023
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، باتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، سبل تسوية الوضع حول ممر "لاتشين".
موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، واصل الوزيران بحث سبل تسوية الوضع حول ممر لاتشين".
وأردف البيان: "تم التأكيد على أهمية استئناف العمل على جميع مسارات التطبيع الأذربيجاني الأرمني على أساس الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا".

وفي هذا السياق، تم التأكيد على استعداد الجانب الروسي لتنظيم الجولة القادمة من المحادثات في موسكو بين وزيري وزارتي خارجية أذربيجان وأرمينيا حول مشروع معاهدة سلام بين البلدين.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في17 يناير/ كانون الثاني، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إلى التعجيل بفتح حركة المرور على طول ممر لاتشين، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.
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وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية :"ناقش الوزيران عددًا من قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي. وشدد الجانب الروسي على الحاجة لفتح كامل لحركة المرور في أقرب وقت ممكن على طول ممر لاتشين، وفقًا للمعايير المحددة في البيان الثلاثي رفيع المستوى الصادر في 9 نوفمبر 2020".
وأشير إلى أنه تم التأكيد أيضًا على أهمية التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين بشأن جميع القضايا ذات الصلة من أجل استئناف العمل الشامل على المسارات الرئيسية للتطبيع الأذربيجاني الأرميني على أساس الاتفاقات بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.
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