https://sputnikarabic.ae/20230201/إعلام-كوريا-الجنوبية-تختبر-صاروخا-باليستيا-جديدا-يلقب-بالوحش-1072945832.html

إعلام: كوريا الجنوبية تختبر صاروخا باليستيا جديدا يلقب "بالوحش"

إعلام: كوريا الجنوبية تختبر صاروخا باليستيا جديدا يلقب "بالوحش"

أشارت مصادر مطلعة إلى أن يوم الجمعة المقبل، سوف تقوم كوريا الجنوبية باختبار إطلاق صاروخ باليستي جديد من نوع "هيونمو" من شأنه أن يردع التهديد الذي تتعرض له... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T09:34+0000

2023-02-01T09:34+0000

2023-02-01T09:34+0000

روسيا

العالم

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وتخطط وكالة التنمية الحكومية لاختبار صاروخ "هيونمو5"، يوم الجمعة المقبل، حيث قامت الوكالة بإصدار تحذير ملاحي ليومي الجمعة والسبت، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ووفقا للوكالة، فإن الصاروخ قادر على حمل رأس حربي يزن 8-9 أطنان بقوة دفع 75 طنا، وينزل بسرعة 10 ماخ بعد الوصول إلى ذروة ارتفاعه، ولا يزال المدى الأقصى للطيران غير معروف، ولكن المراقبين قالوا إن الصاروخ يمكن أن يطير 3000 كيلومتر أو أكثر، وهو ما يتوافق مع صاروخ متوسط المدى.وبحسب وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، أطلق على الصاروخ الذي لم يحمل اسمًا رسميًا بعد، لقب "الوحش"، ويُعتقد أنه سيطلق عليه إذا اكتمل الاختبار بنجاح "هيونمو5"، وسيصبح أقوى صاروخ في كوريا الجنوبية في الوقت الحالي، وأول صاروخ متوسط ​​المدى كوري جنوبي.ونوّهت الوكالة إلى أن "هيونمو5" هو عبارة عن رد على تهديد الأسلحة النووية التكتيكية من كوريا الشمالية، وسوف يصبح واحدًا من العناصر الرئيسية "للنظام الثلاثي المحاور"، والذي يشير إلى خطة "العقاب والانتقام الكوري الهائل"، وهي خطة تهدف للقضاء على القيادة الكورية الشمالية في حال وقوع صراع كبير، والضربة الوقائية المسماة بـ "سلسلة القتل"، ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري، الذي يهدف إلى مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.وأضافت الوكالة أن الصواريخ "هيونمو4" يمكن أن تدخل الخدمة قريبا، وهي قيد التطوير، ومصممة ليتم إطلاقها من الغواصات، ولديها رأس حربي يزن 2 طن، وقادرة على الطيران مسافات تقارب 500-800 كيلومتر، وحسب الاختبار الذي جرى في نيسان/ أبريل 2022، حلقت لمسافة 400 كيلومتر.

https://sputnikarabic.ae/20230131/البنتاغون-يعلن-عن-استعداده-لاستخدام-الأسلحة-التقليدية-والنووية-لحماية-كوريا-الجنوبية-1072906513.html

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