https://sputnikarabic.ae/20230201/البيت-الأبيض-اهتمام-أمريكا-وروسيا-بتطبيق-معاهدة-ستارت-تطور-إيجابي-1073007336.html
البيت الأبيض: اهتمام أمريكا وروسيا بتطبيق معاهدة "ستارت" تطور إيجابي
البيت الأبيض: اهتمام أمريكا وروسيا بتطبيق معاهدة "ستارت" تطور إيجابي
أكدت كارا أبيركرومبي، نائبة مساعد رئيس الولايات المتحدة ومنسقة سياسة الدفاع ومراقبة التسلح. في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن روسيا والولايات المتحدة... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T16:59+0000
2023-02-01T16:59+0000
2023-02-01T16:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقالت أبيركرومبي اليوم الأربعاء خلال حدث لجمعية الحد من التسلح بعنوان "مشاكل وآفاق مزيد من الحد من الأسلحة النووية الروسية الأمريكية": "يشير تعليق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن كلاً من روسيا والولايات المتحدة مهتمتان "بستارت 3" وهو تطور إيجابي".جاء تعليق أبيركرومبي ردا على تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الذي قال في وقت سابق إن "روسيا تعتبر استمرار هذا الاتفاق في غاية الأهمية".وتم التوقيع على معاهدة "نيو ستارت" بشأن التدابير اللازمة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، بين موسكو وواشنطن في 8 أبريل/ نيسان 2010 في براغ.وتبادلت موسكو وواشنطن في 3 فبراير/ شباط 2021 ، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ مدة خمس سنوات.وتعد "ستارت الجديدة" (ستارت - 3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".
https://sputnikarabic.ae/20230131/ريابكوف-يناقش-قضايا-الحد-من-التسلح-مع-السفيرة-الأمريكية-1072911480.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
البيت الأبيض: اهتمام أمريكا وروسيا بتطبيق معاهدة "ستارت" تطور إيجابي
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أكدت كارا أبيركرومبي، نائبة مساعد رئيس الولايات المتحدة ومنسقة سياسة الدفاع ومراقبة التسلح. في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بملف معاهدة "ستارت 3" للحد من التسلح.
وقالت أبيركرومبي اليوم الأربعاء خلال حدث لجمعية الحد من التسلح بعنوان "مشاكل وآفاق مزيد من الحد من الأسلحة النووية الروسية الأمريكية": "يشير تعليق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن كلاً من روسيا والولايات المتحدة مهتمتان "بستارت 3" وهو تطور إيجابي".
جاء تعليق أبيركرومبي ردا على تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الذي قال في وقت سابق إن "روسيا تعتبر استمرار هذا الاتفاق في غاية الأهمية".
وتم التوقيع على معاهدة "نيو ستارت" بشأن التدابير اللازمة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، بين موسكو وواشنطن في 8 أبريل/ نيسان 2010 في براغ.
وتبادلت موسكو وواشنطن في 3 فبراير/ شباط 2021 ، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ مدة خمس سنوات.
وتعد "ستارت الجديدة" (ستارت - 3
) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".