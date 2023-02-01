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https://sputnikarabic.ae/20230201/الخطوط-الجوية-القطرية-تتوصل-لتسوية-مع-إيرباص-بشأن-نزاع-قانوني-1073009028.html
الخطوط الجوية القطرية تتوصل لتسوية مع "إيرباص" بشأن نزاع قانوني
الخطوط الجوية القطرية تتوصل لتسوية مع "إيرباص" بشأن نزاع قانوني
توصلت الخطوط الجوية القطرية وشركة "إيرباص" الأوروبية إلى تسوية لنزاع قانوني طويل الأمد بشأن سلامة طائرة "إيه 350"، وطلبات شراء أخرى بمليارات الدولارات. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T18:43+0000
2023-02-01T18:48+0000
الخطوط القطرية
إيرباص
نزاع
شركات طيران
تسوية الخلافات
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وأعلنت الشركتان في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن التسوية " ودية ومقبولة للطرفين"، بحسب "الأسوشيتدبرس".ذكرت الشركتان في البيان: "هناك مشروع تصليح قيد التنفيذ حاليا وأن الطرفين يتطلعان لعودة هذه الطائرة بسلام إلى الأجواء".وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أخرجت من الخدمة طائرات إيرباص من طراز "A350" على خلفية ما وصفته بأن جسم الطائرة "يتدهور بمعدل سريع" في الطائرة طويلة المدى.أثارت الشركة تساؤلات بشأن جسم الطائرة الكربوني المركب، المصمم لجعل الطائرة ذات الممرين أخف وزنا وأرخص في التشغيل عن طريق حرق وقود طائرات أقل.في ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلن الناقل الوطني القطري مقاضاة إيرباص في لندن بشأن ما وصفته بـ "التدهور المتسارع للسطح" للجسم العريض.في الشهر التالي، أنهت إيرباص شركة تصنيع السيارات الأوروبية طلبية بمليارات الدولارات للخطوط الجوية القطرية لشراء 50 من طائراتها الأصغر حجما A321neo ذات الممر الواحد.
https://sputnikarabic.ae/20220910/إيرباص-تلغي-جميع-طلبات-قطر-لشراء-طائرات-350-أ-مع-استمرار-الخلاف-بشأن-مسألة-الطلاء-1067557963.html
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الخطوط القطرية, إيرباص, نزاع, شركات طيران, تسوية الخلافات
الخطوط القطرية, إيرباص, نزاع, شركات طيران, تسوية الخلافات

الخطوط الجوية القطرية تتوصل لتسوية مع "إيرباص" بشأن نزاع قانوني

18:43 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 18:48 GMT 01.02.2023)
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Qatar Airways Airbus A330-200طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية
طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Qatar Airways Airbus A330-200
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توصلت الخطوط الجوية القطرية وشركة "إيرباص" الأوروبية إلى تسوية لنزاع قانوني طويل الأمد بشأن سلامة طائرة "إيه 350"، وطلبات شراء أخرى بمليارات الدولارات.
وأعلنت الشركتان في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن التسوية " ودية ومقبولة للطرفين"، بحسب "الأسوشيتدبرس".
أكبر طائرة ركاب بالعالم إيرباص A380 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
مجتمع
‏"إيرباص" تلغي جميع طلبات قطر لشراء طائرات ‏"350‎‏ أ" مع استمرار الخلاف بشأن مسألة الطلاء
10 سبتمبر 2022, 15:36 GMT
ذكرت الشركتان في البيان: "هناك مشروع تصليح قيد التنفيذ حاليا وأن الطرفين يتطلعان لعودة هذه الطائرة بسلام إلى الأجواء".
وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أخرجت من الخدمة طائرات إيرباص من طراز "A350" على خلفية ما وصفته بأن جسم الطائرة "يتدهور بمعدل سريع" في الطائرة طويلة المدى.
أثارت الشركة تساؤلات بشأن جسم الطائرة الكربوني المركب، المصمم لجعل الطائرة ذات الممرين أخف وزنا وأرخص في التشغيل عن طريق حرق وقود طائرات أقل.
في ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلن الناقل الوطني القطري مقاضاة إيرباص في لندن بشأن ما وصفته بـ "التدهور المتسارع للسطح" للجسم العريض.
في الشهر التالي، أنهت إيرباص شركة تصنيع السيارات الأوروبية طلبية بمليارات الدولارات للخطوط الجوية القطرية لشراء 50 من طائراتها الأصغر حجما A321neo ذات الممر الواحد.
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