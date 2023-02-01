https://sputnikarabic.ae/20230201/الرئيس-الموريتاني-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-والأخير-يشيد-بموقف-موريتانيا-من-الإرهاب-1072937233.html
الرئيس الموريتاني يستقبل وزير الخارجية الإيراني والأخير يشيد بموقف موريتانيا من الإرهاب
الرئيس الموريتاني يستقبل وزير الخارجية الإيراني والأخير يشيد بموقف موريتانيا من الإرهاب
أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان، الذي يقوم بزيارة رسمية لموريتانيا على رأس وفد هام لبحث... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T03:44+0000
2023-02-01T03:44+0000
2023-02-01T03:44+0000
إيران
أخبار إيران
محمد ولد الغزواني
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الرباط - سبوتنيك. وقال الوزير الإيراني، في تصريح صحفي أنه تم "خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في كافة المجالات".وأضاف أن اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بموقف موريتانيا المبدئي والثابت المناهض للإرهاب بكل أشكاله وصوره.كما أجرى اللهيان مباحثات مطولة مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، وعدد من كبار المسؤولين في موريتانيا.وكان الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني قد تلقى قبل نحو أسبوعين دعوة لزيارة ايران وجّهها له الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
https://sputnikarabic.ae/20230201/نائب-رئيس-الوزراء-الأرميني-إيران-جارة-صديقة-وشريك-مهم-1072937120.html
إيران
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إيران, أخبار إيران, محمد ولد الغزواني
إيران, أخبار إيران, محمد ولد الغزواني
الرئيس الموريتاني يستقبل وزير الخارجية الإيراني والأخير يشيد بموقف موريتانيا من الإرهاب
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أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان، الذي يقوم بزيارة رسمية لموريتانيا على رأس وفد هام لبحث آفاق التعاون بين البلدين.
الرباط - سبوتنيك
. وقال الوزير الإيراني، في تصريح صحفي أنه تم "خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في كافة المجالات".
وأضاف أن اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بموقف موريتانيا المبدئي والثابت المناهض للإرهاب بكل أشكاله وصوره.
كما أجرى اللهيان مباحثات مطولة مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، وعدد من كبار المسؤولين في موريتانيا.
وكان الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني قد تلقى قبل نحو أسبوعين دعوة لزيارة ايران
وجّهها له الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.