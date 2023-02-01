https://sputnikarabic.ae/20230201/العراق-يكشف-استرداد-ملايين-الدولارات-تم-تهريبها-إلى-إحدى-دول-الجوار-1072990451.html

العراق يكشف استرداد ملايين الدولارات تم تهريبها إلى إحدى دول الجوار

العراق يكشف استرداد ملايين الدولارات تم تهريبها إلى إحدى دول الجوار

كشفت هيئة النزاهة في العراق عن التحرك لاسترداد أكثر من 3 ملايين دولار كانت مهربة إلى إحدى دول الجوار. 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T11:58+0000

2023-02-01T11:58+0000

2023-02-01T11:58+0000

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وأوضح رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد حنون أنه "تم بالفعل استرداد الأموال في عدد من الدول"، وأن "هناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من إحدى دول الجوار".ولفت إلى أن "مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها"، مشددًا على أن "مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري".وأكد رئيس النزاهة السعي إلى "محاصرة الفاسدين دوليا من خلال عقد الاتفاقات".ولفت إلى أن "القضاء يقدم دعمًا كبيرا لهيئة النزاهة"، موضحًا أن "مكافحة الفساد مسؤولية جماعية".قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في لقاء تلفزيوني، مساء أمس، إن ملايين الدولارات يتم تهريبها يوميا بفواتير مزورة إلى الخارج، لافتًا إلى أن ذلك من أحد العوامل التي أدت إلى تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن البدء مؤخرا بتطبيق إجراءات لتنظيم عمليات التحويلات المالية كشف ذلك الأمر.واعتبر السوداني أن هذه الإجراءات أداة لتحقيق "الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي، للنظام الاقتصادي، للحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال".وأوضح أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر تحويلات تتم على أساس فواتير مزورة لواردات كان يتم تضخيم أسعارها.وأضاف أن "التهريب كان يتم عبر فواتير مزورة، وكانت الأموال تخرج ويتم تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي كنا نستورده مقابل 300 مليون دولار يوميا؟ حتما هذه الأموال كانت تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20230201/العراق-يؤكد-تهريب-ملايين-الدولارات-يوميا-بفواتير-مزورة-إلى-دول-مجاورة-1072943875.html

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