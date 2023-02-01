https://sputnikarabic.ae/20230201/ردة-فعل-الوليد-بن-طلال-تجاه-مشجع-طلب-منه-التعاقد-مع-ميسي-فيديو--1072983339.html
ردة فعل الوليد بن طلال تجاه مشجع طلب منه التعاقد مع ميسي... فيديو
ردة فعل الوليد بن طلال تجاه مشجع طلب منه التعاقد مع ميسي... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا يظهر ردة فعل الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على طلب من أحد مشجعي نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T11:25+0000
2023-02-01T11:25+0000
2023-02-01T11:25+0000
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السعودية
ليونيل ميسي
نادي باريس سان جيرمان
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ويظهر الأمير السعودي، عضو الشرف الذهبي لنادي الهلال السعودي، وهو يقود دراجته الهوائية في أحد الشوارع بينما صاح المشجع "أبو خالد نريد ميسي"، فرفع الأمير يده مواصلا المسير دون التحدث معه.يشار إلى أن ميسي البالغ من العمر 35 سنة، مرتبط بعقد مع نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، وسط تضارب الأنباء، بشأن التجديد من عدمه.وفي وقت سابق، توّج نادي باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض بعدما حقق الانتصار على نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5-4 في المباراة الودية التي جمعتهما في يناير/ كانون الأول الماضي.وشهدت المباراة الودية وجود الثنائي ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي ضد غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد.
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1b/1049960220_252:0:2500:1686_1920x0_80_0_0_297859444f52f542917365e06915ea05.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, ليونيل ميسي, نادي باريس سان جيرمان
نادي الفيديو, أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, ليونيل ميسي, نادي باريس سان جيرمان
ردة فعل الوليد بن طلال تجاه مشجع طلب منه التعاقد مع ميسي... فيديو
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تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا يظهر ردة فعل الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على طلب من أحد مشجعي نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ويظهر الأمير السعودي، عضو الشرف الذهبي لنادي الهلال السعودي، وهو يقود دراجته الهوائية في أحد الشوارع بينما صاح المشجع "أبو خالد نريد ميسي"، فرفع الأمير يده مواصلا المسير دون التحدث معه.
يشار إلى أن ميسي البالغ من العمر 35 سنة، مرتبط بعقد مع نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، وسط تضارب الأنباء، بشأن التجديد من عدمه.
وفي وقت سابق، توّج نادي باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض
بعدما حقق الانتصار على نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5-4 في المباراة الودية التي جمعتهما في يناير/ كانون الأول الماضي.
وشهدت المباراة الودية وجود الثنائي ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي ضد غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد.